Сидорчук обошел Милевского в динамовской иерархии

Матч против «Миная» (2:0) стал 250-м в динамовской карьере 28-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 160 встреч Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 63 - в еврокубках (33 - в Лиге Европы и 30 - в Лиге чемпионов), 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Юбилейным оказался поединок с закарпатцами и для 22-летнего защитника динамовцев Виталия Миколенко, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ - 86, ЕК - 31, СУ - 21, КУ - 10, СК - 2).
К слову, матч с «Минаем» стал памятным также для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука, который отыграл 279-й поединок в рядах клуба, и, обойдя Артема Милевского», вышел на 10-е место в рейтинге гвардейцев киевлян за годы независимости.
Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
27
|
6
|
80
|
341
|
7.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
8.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
33
|
2
|
63
|
326
|
9.
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2021
|
211
|
28
|
7
|
78
|
324
|
10.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2021
|
181
|
24
|
7
|
67
|
279
|
11.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2002-2012
|
178
|
38
|
4
|
58
|
278
|
12.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1995-2003
|
186
|
32
|
-
|
58
|
276
|
|
Юрий ДМИТРУЛИН
|
1994-2006
|
184
|
34
|
1
|
57
|
276
|
14.
|
Андрей ГУСИН
|
1997-2004
|
170
|
31
|
1
|
66
|
268
|
15.
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
2001-2011
|
168
|
40
|
2
|
56
|
266
|
16.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1992-1999
|
186
|
32
|
-
|
36
|
254
|
17.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2021
|
160
|
21
|
6
|
63
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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