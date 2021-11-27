Сидорчук обошел Милевского в динамовской иерархии

Виталий Буяльский провел 250-й матч за «Динамо», а Виталий Миколенко - 150-й в карьере

  • 27.11.2021 18:24
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Сидорчук обошел Милевского в динамовской иерархии
© ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Матч против «Миная» (2:0) стал 250-м в динамовской карьере 28-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 160 встреч Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 63 - в еврокубках (33 - в Лиге Европы и 30 - в Лиге чемпионов), 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Юбилейным оказался поединок с закарпатцами и для 22-летнего защитника динамовцев Виталия Миколенко, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ - 86, ЕК - 31, СУ - 21, КУ - 10, СК - 2).

К слову, матч с «Минаем» стал памятным также для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука, который отыграл 279-й поединок в рядах клуба, и, обойдя Артема Милевского», вышел на 10-е место в рейтинге гвардейцев киевлян за годы независимости.

Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

426

58

9

143

636

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

43

6

98

443

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

44

2

72

360

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

41

-

62

357

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

45

3

73

345

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

27

6

80

341

7.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

36

4

73

328

8.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

33

2

63

326

9.

Денис ГАРМАШ

2007-2021

211

28

7

78

324

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2021

181

24

7

67

279

11.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2002-2012

178

38

4

58

278

12.

Александр ГОЛОВКО

1995-2003

186

32

-

58

276

 

Юрий ДМИТРУЛИН

1994-2006

184

34

1

57

276

14.

Андрей ГУСИН

1997-2004

170

31

1

66

268

15.

Тибериу ГИОАНЕ

2001-2011

168

40

2

56

266

16.

Олег ЛУЖНЫЙ

1992-1999

186

32

-

36

254

17.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2021

160

21

6

63

250

 

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

 

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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