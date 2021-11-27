Сидорчук обошел Милевского в динамовской иерархии

Матч против «Миная» (2:0) стал 250-м в динамовской карьере 28-летнего хавбека Виталия Буяльского. Он стал 17-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 160 встреч Виталий отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 63 - в еврокубках (33 - в Лиге Европы и 30 - в Лиге чемпионов), 21 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке Украины. Юбилейным оказался поединок с закарпатцами и для 22-летнего защитника динамовцев Виталия Миколенко, который провел 150-й матч в карьере (ЧУ - 86, ЕК - 31, СУ - 21, КУ - 10, СК - 2).

К слову, матч с «Минаем» стал памятным также для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука, который отыграл 279-й поединок в рядах клуба, и, обойдя Артема Милевского», вышел на 10-е место в рейтинге гвардейцев киевлян за годы независимости.

Игроки, проведшие 250 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443 3. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360 4. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 41 - 62 357 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 228 27 6 80 341 7. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328 8. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 33 2 63 326 9. Денис ГАРМАШ 2007-2021 211 28 7 78 324 10. Сергей СИДОРЧУК 2013-2021 181 24 7 67 279 11. Артем МИЛЕВСКИЙ 2002-2012 178 38 4 58 278 12. Александр ГОЛОВКО 1995-2003 186 32 - 58 276 Юрий ДМИТРУЛИН 1994-2006 184 34 1 57 276 14. Андрей ГУСИН 1997-2004 170 31 1 66 268 15. Тибериу ГИОАНЕ 2001-2011 168 40 2 56 266 16. Олег ЛУЖНЫЙ 1992-1999 186 32 - 36 254 17. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2021 160 21 6 63 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.