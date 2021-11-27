Артем ФРАНКОВ: «Динамо абсолютно беспомощно против прессинга. Ужас!»

Специалист подвел итоги победы киевской команды над «Минаем» (2:0)

  • 27.11.2021 18:33
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  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Динамо абсолютно беспомощно против прессинга. Ужас!»
© ФК Динамо Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе «Динамо» над «Минаем» (2:0) в поединке 16-го тура УПЛ.

«Второй тайм в исполнении «Динамо» против «Миная»  прекрасно демонстрирует, что второй тайм «Динамо» против «Баварии» — не повод для праздника и вообще не повод для обобщений.

К сожалению, «Динамо» абсолютно беспомощно против прессинга. Даже против неумелого, но энергичного, минайского. Ужас! Защитники, которые под давлением бегут с мячом к своим воротам и предлагают вратарю решать…

К счастью или к несчастью, в УПЛ ни одной команды не хватает даже на тайм, а некоторых вообще ни на что не хватает.

Правда, «Динамо» и без прессинга двух передач связать не в состоянии — мяч как от заборов отскакивает…

Проблема, впрочем, полагаю, не в мастерстве. И уж точно не в Луческу — до него было хуже, много хуже! Но то, что эти проблемы не решаются — очень плохо

Отскочили, в чистейшем виде отскочили!

Но — 2:0. И игра, как обычно, забудется, уступив трем очкам в таблице…», — написал Франков после матча.

Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
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    you.me.owls from space
    you.me.owls from space, 27.11.2021 18:51
    0
    Часто вижу, как партнеры по линиям не помогают игроку выйти из под прессинга, просто стоят, будучи перекрытыми. Очень мало движения без мяча, отсюда все проблемы с выходом из под пресинга.
    Ну, это понятно: "Еще, не дай бог, мне пассанут, придется самому решать, что делать. А вдруг еще виноватым останусь"
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