Артем ФРАНКОВ: «Динамо абсолютно беспомощно против прессинга. Ужас!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о победе «Динамо» над «Минаем» (2:0) в поединке 16-го тура УПЛ.

«Второй тайм в исполнении «Динамо» против «Миная» прекрасно демонстрирует, что второй тайм «Динамо» против «Баварии» — не повод для праздника и вообще не повод для обобщений.

К сожалению, «Динамо» абсолютно беспомощно против прессинга. Даже против неумелого, но энергичного, минайского. Ужас! Защитники, которые под давлением бегут с мячом к своим воротам и предлагают вратарю решать…

К счастью или к несчастью, в УПЛ ни одной команды не хватает даже на тайм, а некоторых вообще ни на что не хватает.

Правда, «Динамо» и без прессинга двух передач связать не в состоянии — мяч как от заборов отскакивает…

Проблема, впрочем, полагаю, не в мастерстве. И уж точно не в Луческу — до него было хуже, много хуже! Но то, что эти проблемы не решаются — очень плохо

Отскочили, в чистейшем виде отскочили!

Но — 2:0. И игра, как обычно, забудется, уступив трем очкам в таблице…», — написал Франков после матча.