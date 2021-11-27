Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не стыдно смотреть в глаза болельщикам»

Нападающий «Миная» подвел итоги поединка с «Динамо» (0:2)

  • 27.11.2021 17:46
  • 1592 просмотра
  • 2 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не стыдно смотреть в глаза болельщикам»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в поединке 16-го тура чемпионата Украины.

«Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Мы делали все возможное. Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам нашего клуба после игры. Я поздравляю «Динамо» и Луческу с победой. Они действительно чемпионы и заслуживают на сегодняшний результат. Я уверен, что «Минай» сбережет прописку в Премьер-лиге», — сказал Селезнев.

Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 17:53
    +2
    Сказав українською,браво
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 27.11.2021 18:13
    0
    а "идем выйдем" и факи тыкать не стыдно ?
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