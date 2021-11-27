Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не стыдно смотреть в глаза болельщикам»

36-летний украинский форвард «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в поединке 16-го тура чемпионата Украины.
«Мне приятно, что наша команда билась, старалась. Мы делали все возможное. Нам не стыдно смотреть в глаза болельщикам нашего клуба после игры. Я поздравляю «Динамо» и Луческу с победой. Они действительно чемпионы и заслуживают на сегодняшний результат. Я уверен, что «Минай» сбережет прописку в Премьер-лиге», — сказал Селезнев.
Источник — Футбол 1/2/3
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