Беньямин ВЕРБИЧ: «Было тяжело, особенно во втором тайме»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич, который в день игры с «Минаем» отмечал день рождения, прокомментировал выездную победу киевлян со счетом 2:0.

- Конечно, победа – это лучший подарок ко Дню рождения. Все хотели победить, чтобы остаться на первом месте. Конечно, было тяжело, особенно, во втором тайме. «Минай» вышел после перерыва с настроем забить нам мяч. Мы сыграли не очень хорошо, но все равно смогли победить и забрать в Киев три очка.

- Как ребята поздравили вас с Днем рождения? Что желали?

- Поздравили перед игрой, желали, в основном, здоровья – вы же знаете, у меня были с ним определенные проблемы. А также счастья, любви. Теперь нас ждет очень длинная дорога в Киев, а потом будем готовиться к следующей игре.

- Вы вышли на поле с первых минут, как можете оценить свою игру сегодня?

- Были хорошие эпизоды, я мог бы сыграть еще лучше в моментах с последней передачей, также два или три раза мог пробить по воротах, но не сделал этого. Думаю, это придет с играми. Я сделал все, что смог на поле, надеюсь, это помогло команде.

- Как вам атмосфера на трибунах?

- Хорошая, особенно во втором тайме, когда зрители почувствовали, что их команда может забить. А в первом тайме хозяева даже не переходили на нашу половину поля, не говоря уже об опасных моментах. А после перерыва мы немного потеряли концентрацию, и у «Миная» сразу появились моменты. Такого больше нельзя допускать. Думаю, с «Вересом» будет так же - они будут пытаться нам забить, а мы должны это предотвратить.