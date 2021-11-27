ФОНСЕКА: «Восхищался Сарри и Гасперини, но больше всего поразил Де Дзерби»

Португалец считает, что Роберто заслужил большего уважения и внимания в Италии

  • 27.11.2021 17:23
  • 2454 просмотра
  • 8 комментариев
ФОНСЕКА: «Восхищался Сарри и Гасперини, но больше всего поразил Де Дзерби»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека (слева) и Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека положительно высказался в адрес нынешнего наставника «горняков» Роберто Де Дзерби, с которым успел посоперничать в итальянской Серии А.

«В «Роме» я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками. Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами. Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд», - сказал Фонсека.

Напомним, Паулу Фонсека в настоящий момент является безработным. Последние слухи активно сватают португальца в АПЛ, но конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

Источник — SassuoloNews.net

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 27.11.2021 18:06
    +6
    чем заслужил? посредственной игрой, посредственной команды? (сассуоло), такой же распиаренный клоун как и сам Фонсека, который покатался на багаже деда Луческу и возомнил себя вторым Мауриньо.
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 27.11.2021 17:31
    +5
    Не того КЛОУНдиньё зенит купил)))
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 27.11.2021 18:20
    +4
    Алексей Голяченко, 27.11.2021 18:13
    Интересно, куда ренат в случае проиграного чемпионата повезёт макарона, серуна и палкина?
    -к пингвинам
    -в шахту спустит
    Или просто бетон на ноги и в карьер?
    Туда, куда обычно везут интеллигенты.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.11.2021 18:13 (изменен)
    +4
    Интересно, куда ренат в случае проиграного чемпионата повезёт макарона, серуна и палкина?
    -к пингвинам
    -в шахту спустит
    Или просто бетон на ноги и в карьер?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 27.11.2021 18:12
    +4
    Как там новая жена, еще не бросил?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.11.2021 18:02
    +4
    Он нас тут тоже поражает
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 27.11.2021 17:38
    +4
    Может им тандемом с Дзерби потренировать? Все равно он в Украине сейчас
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    movkli
    online
    movkli, 27.11.2021 18:31
    +2
    поразил, не то слово, просто "феерический тактик")))
    что Минай, что Интер - одна тактика
    Ссылка
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