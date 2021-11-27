ФОНСЕКА: «Восхищался Сарри и Гасперини, но больше всего поразил Де Дзерби»

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека положительно высказался в адрес нынешнего наставника «горняков» Роберто Де Дзерби, с которым успел посоперничать в итальянской Серии А.
«В «Роме» я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками. Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля. В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами. Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд», - сказал Фонсека.
Напомним, Паулу Фонсека в настоящий момент является безработным. Последние слухи активно сватают португальца в АПЛ, но конкретики в этом вопросе до сих пор нет.
Источник — SassuoloNews.net
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-в шахту спустит
Или просто бетон на ноги и в карьер?
-к пингвинам
-в шахту спустит
Или просто бетон на ноги и в карьер?
что Минай, что Интер - одна тактика
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