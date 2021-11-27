Цыганков забил 70-й гол в УПЛ

Хавбек – пятый бомбардир «Динамо» в чемпионате Украины

  • 27.11.2021 17:30
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  • 1 комментарий
Цыганков забил 70-й гол в УПЛ
© ФК Динамо Киев

«Динамо» в рамках 16-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» (2:0). Хавбек киевлян Виктор Цыганков реализовал пенальти на 12-й минуте матча.

Динамовец забил свой 10-й мяч в нынешнем сезоне, догнав в споре бомбардиров Артема Довбика из «Днепра-1». Этот результативный удар также стал для Виктора 70-м в отечественной Премьер-лиге.

Отметим, что Цыганков забил свой дебютный мяч за «бело-синих» в отечественном чемпионате 24 сентября 2016 года в выездном матче против донецкого «Олимпика» (4:0).

Если брать по сезонам, то результативность динамовца распределилась следующим образом:

2016/2017 – 3
2017/2018 – 13
2018/2019 – 18
2019/2020 – 14
2020/2021 – 12
2021/2022 – 10

В списке лучших бомбардиров в истории команды в чемпионатах Украины Виктор Цыганков занимает 5-е место. Впереди четыре легендарных снайпера «Динамо» - Сергей Ребров (113 голов), Андрей Ярмоленко (99), Максим Шацких (97) и Андрей Шевченко (83).

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 27.11.2021 17:36
    -2
    Если продолжат ставить пенали, то есть шанс через пару сезонов обогнать Шеву и приблизится к Шацких
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