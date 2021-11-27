Цыганков забил 70-й гол в УПЛ

«Динамо» в рамках 16-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» (2:0). Хавбек киевлян Виктор Цыганков реализовал пенальти на 12-й минуте матча.

Динамовец забил свой 10-й мяч в нынешнем сезоне, догнав в споре бомбардиров Артема Довбика из «Днепра-1». Этот результативный удар также стал для Виктора 70-м в отечественной Премьер-лиге.

Отметим, что Цыганков забил свой дебютный мяч за «бело-синих» в отечественном чемпионате 24 сентября 2016 года в выездном матче против донецкого «Олимпика» (4:0).

Если брать по сезонам, то результативность динамовца распределилась следующим образом:

2016/2017 – 3

2017/2018 – 13

2018/2019 – 18

2019/2020 – 14

2020/2021 – 12

2021/2022 – 10

В списке лучших бомбардиров в истории команды в чемпионатах Украины Виктор Цыганков занимает 5-е место. Впереди четыре легендарных снайпера «Динамо» - Сергей Ребров (113 голов), Андрей Ярмоленко (99), Максим Шацких (97) и Андрей Шевченко (83).