Цыганков забил 70-й гол в УПЛ

«Динамо» в рамках 16-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай» (2:0). Хавбек киевлян Виктор Цыганков реализовал пенальти на 12-й минуте матча.
Динамовец забил свой 10-й мяч в нынешнем сезоне, догнав в споре бомбардиров Артема Довбика из «Днепра-1». Этот результативный удар также стал для Виктора 70-м в отечественной Премьер-лиге.
Отметим, что Цыганков забил свой дебютный мяч за «бело-синих» в отечественном чемпионате 24 сентября 2016 года в выездном матче против донецкого «Олимпика» (4:0).
Если брать по сезонам, то результативность динамовца распределилась следующим образом:
2016/2017 – 3
2017/2018 – 13
2018/2019 – 18
2019/2020 – 14
2020/2021 – 12
2021/2022 – 10
В списке лучших бомбардиров в истории команды в чемпионатах Украины Виктор Цыганков занимает 5-е место. Впереди четыре легендарных снайпера «Динамо» - Сергей Ребров (113 голов), Андрей Ярмоленко (99), Максим Шацких (97) и Андрей Шевченко (83).
Источник — ФК Динамо Киев
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