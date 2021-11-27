ВИДЕО. ДЕ БРЮЙНЕ – Зинченко: «С кухней в Украине что-то не так»

Футболисты «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне ответили на ряд вопросов болельщиков «горожан».

Игроки не сошлись в вопросе кулинарии. Камнем преткновения стала пицца с ананасами.

– Обожая пиццу с ананасами, - сказал Зинченко.

– Ни за что! С кухней в Украине что-то не так, - ответил Де Брюйне.