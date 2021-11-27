ВИДЕО. ДЕ БРЮЙНЕ – Зинченко: «С кухней в Украине что-то не так»

Бельгиец не сошелся в кулинарных вкусах с украинцем

  • 27.11.2021 15:55
  • 6097 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. ДЕ БРЮЙНЕ – Зинченко: «С кухней в Украине что-то не так»
© Getty Images/Global Images Ukraine . Де Брюйне и Зинченко

Футболисты «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне ответили на ряд вопросов болельщиков «горожан».

Игроки не сошлись в вопросе кулинарии. Камнем преткновения стала пицца с ананасами.

– Обожая пиццу с ананасами, - сказал Зинченко.

– Ни за что! С кухней в Украине что-то не так, - ответил Де Брюйне.

@sportua.live

А вы любите пиццу с ананасами? #Зинченко #ДеБрюйне #МанСити #пицца

♬ оригинальный звук - Sport.ua

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 27.11.2021 16:28
    +8
    а что пицца с ананасами это украинское блюдо?
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    Алексей Хмиль
    online
    Алексей Хмиль, 27.11.2021 16:07
    +6
    Ти ще гречку з кров'ю в кишках не бачив? а взагалі мовчав би, пошановувач гальської кухні жабоїдів, їдунів комах і равликів
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    Andy_P
    Andy_P, 27.11.2021 16:21
    +3
    Алексей Хмиль, 27.11.2021 16:07
    Ти ще гречку з кров'ю в кишках не бачив? а взагалі мовчав би, пошановувач гальської кухні жабоїдів, їдунів комах і равликів
    А улитки и лягушки очень даже ничего на вкус Просто нужно уметь их готовить
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    BekXan
    BekXan, 27.11.2021 16:02
    +2
    Пицца с ананасами это самое блевотное что создал человек.Это издевательство над самой концепцией пиццы.
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    lenares85
    online
    lenares85, 27.11.2021 16:36
    +1
    Ананасы в Украине не растут, но первое соединение ананасов было не в пице , а в салате с селедкой. Сначала не попробовав кривились, а попробовав она так било по рецепторам вкусовым что был прям взрыв мозга. На любителя но сказать , что не вкусно нельзя
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    temamx2727
    online
    temamx2727, 27.11.2021 16:55
    0
    Gagik_Perdonian, 27.11.2021 16:28
    а что пицца с ананасами это украинское блюдо?
    Это было к слову, шутка, просто подколоть Зину. Так понятно?)
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