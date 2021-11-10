ВИДЕО. Де Брюйне и Зинченко отвечают на вопросы болельщиков

В этом видео футболисты «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне будут отвечать на вопросы болельщиков «Сити» со всего мира. Кто главный юморист команды? У кого лучшее чувство стиля в одежде? У кого какое любимое блюдо? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите в этом ролике!