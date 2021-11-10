ВИДЕО. Де Брюйне и Зинченко отвечают на вопросы болельщиков

Игроки «Манчестер Сити» приняли участие в забавном конкурсе

  • 10.11.2021 11:05
  • 1098 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Де Брюйне и Зинченко отвечают на вопросы болельщиков
© screenshot

В этом видео футболисты «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Кевин Де Брюйне будут отвечать на вопросы болельщиков «Сити» со всего мира. Кто главный юморист команды? У кого лучшее чувство стиля в одежде? У кого какое любимое блюдо? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите в этом ролике!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 10.11.2021 11:30
    0
    ви б через рік це опублікували ,але всерівно краще трибуни
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