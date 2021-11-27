Шабанов и Вербич в старте Динамо на матч с Минаем

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Тренеры определились со стартовыми составами на игру.
«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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Играли в лч только с 3 командами.
Всех Это значит команд больше чем 3.
Ах точно это у вас все под одну гребёнку.
И я забыл мы 5 лет подряд лч берём.
Играли в лч только с 3 командами.
Всех Это значит команд больше чем 3.
Ах точно это у вас все под одну гребёнку.
И я забыл мы 5 лет подряд лч берём.
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