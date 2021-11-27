Шабанов и Вербич в старте Динамо на матч с Минаем

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины

  • 27.11.2021 13:34
  • 846 просмотров
  • 3 комментария
Шабанов и Вербич в старте Динамо на матч с Минаем
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

В субботу, 27 ноября, состоится матч 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Тренеры определились со стартовыми составами на игру.

«Минай»: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
Запас: Пеньков, Коваленко, Селезнев, Байдал, Вишневский, Матич, Кобак, Багайоко, Месхи

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Забарный, Буяльский, Кендзера
Запас: Бойко, Шепелев, Де Пена, Андриевский, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Антюх

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    Chuess, 27.11.2021 14:01
    0
    Умник, 27.11.2021 13:47
    Странный коммент, особенно про всех.
    Играли в лч только с 3 командами.
    Всех Это значит команд больше чем 3.
    Ах точно это у вас все под одну гребёнку.
    И я забыл мы 5 лет подряд лч берём.
    В прошлом году результат был другой?
    Ссылка
    Chuess
    Chuess, 27.11.2021 13:37
    0
    Сейчас будут показывать уровень, жаль что а ЛЧ боятся всех
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.11.2021 13:47
    -1
    Chuess, 27.11.2021 13:37
    Сейчас будут показывать уровень, жаль что а ЛЧ боятся всех
    Странный коммент, особенно про всех.
    Играли в лч только с 3 командами.
    Всех Это значит команд больше чем 3.
    Ах точно это у вас все под одну гребёнку.
    И я забыл мы 5 лет подряд лч берём.
    Ссылка
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