20-й тур
Нива Т
2 : 1
Кремень
48’

Нива Тернополь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 13:15 видеотрансляцию матча 20-го тура Первой лиги

  • 27.11.2021 13:20
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Нива Тернополь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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27 ноября в 13:15 состоится матч 20-го тура Первой лиги, в котором сыграют «Нива» Т и «Кремень».

Нива Тернополь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
37' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
32' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мурашов (Кремень).
24' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Нива Т).

Источник — Sport.ua

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