27 ноября в 13:15 состоится матч 20-го тура Первой лиги, в котором сыграют «Нива» Т и «Кремень».
Нива Тернополь – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кысленко (Нива Т).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Мурашов (Кремень).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ризнык (Нива Т).
Источник — Sport.ua
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