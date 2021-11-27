Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я побью рекорд быстрее Гладкого»

Форвард «Миная» высказался о бомбардирской гонке

  • 27.11.2021 13:16
  • 955 просмотров
  • 3 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я побью рекорд быстрее Гладкого»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Зари» Александр Гладкий в эфире программы BurBuzz пообщался с форвардом «Миная» Евгением Селезневым.

- Женя, тут твой кум грозится догнать тебя в списке бомбардиров УПЛ.
- Я побью рекорд первый. Дай бог, чтобы он больше забивал. Я всегда говорил, что Гладкий - самый сильный нападающий, которого я видел в жизни. Это правда.

Давай сначала побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140.

- Давай уже побыстрее!
- Тяжело это сделать. Гладкий забивал всегда больше меня.

- Давай заключим пари: если Саня Гладкий обгоняет тебя в списке бомбардиров, то ты переплываешь Днепр.
- Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасательным кругом, - сказал Селезнев.

Напомним, на счету Селезнева 117 голов за карьеру в чемпионате Украины. Он пытается побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 гола.

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Источник — BurBuzz

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 27.11.2021 13:50
    +2
    Походу Селезень не видел нападающих вообще, если Гладкий для него самый лучший
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    marko2020
    marko2020, 27.11.2021 14:02
    0
    Разница лишь в том, что Реброва и Шацкого запомнили как результативных бомбардиров, а Селезня запомнят как пристарелого клоуна
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    New Zealander
    New Zealander, 27.11.2021 13:54
    -1
    ... А я угадаю эту мелодию из двух нот.
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