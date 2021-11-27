Стало известно время начала матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора ЧМ-2022 в европейской зоне.
Определено время начала матчей. В частности, поединок Шотландия — Украина начнется 24 марта 2022 в 21.45 по киевскому времени. Финал Пути А, где встретятся победители пар Уэльс – Австрия и Шотландия – Украина, начнется 29 марта также в 21.45.
Плей-офф раунд отбора ЧМ-2022 в зоне УЕФА
Путь А
1/2 финала. 24.03.2022
1. Шотландия – Украина. 21.45
2. Уэльс – Австрия. 21.45
Финал. 29.03.2022
Победитель 2 – победитель 1. 21.45
Путь В
1/2 финала. 24.03.2022
3. Россия – Польша. 19.00
4. Швеция – Чехия. 21.45
Финал. 29.03.2022
Победитель 3 – победитель 4. 21.45
Путь С
1/2 финала. 24.03.2022
5. Италия – Северная Македония. 21.45
6. Португалия – Турция. 21.45
Финал. 29.03.2022
Победитель 6 – победитель 5. 21.45
Приведено киевское время начала матчей.
Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального турнира запланирована на апрель 2022 года.
Источник — Sport.ua
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