Стало известно время начала матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора ЧМ-2022 в европейской зоне.

Определено время начала матчей. В частности, поединок Шотландия — Украина начнется 24 марта 2022 в 21.45 по киевскому времени. Финал Пути А, где встретятся победители пар Уэльс – Австрия и Шотландия – Украина, начнется 29 марта также в 21.45.

Плей-офф раунд отбора ЧМ-2022 в зоне УЕФА

Путь А

1/2 финала. 24.03.2022

1. Шотландия – Украина. 21.45

2. Уэльс – Австрия. 21.45

Финал. 29.03.2022

Победитель 2 – победитель 1. 21.45

Путь В

1/2 финала. 24.03.2022

3. Россия – Польша. 19.00

4. Швеция – Чехия. 21.45

Финал. 29.03.2022

Победитель 3 – победитель 4. 21.45

Путь С

1/2 финала. 24.03.2022

5. Италия – Северная Македония. 21.45

6. Португалия – Турция. 21.45

Финал. 29.03.2022

Победитель 6 – победитель 5. 21.45

Приведено киевское время начала матчей.

Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального турнира запланирована на апрель 2022 года.