Стало известно время начала матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022

24 марта Украина сыграет с Шотландией

  • 27.11.2021 11:48
  • 1146 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно время начала матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022

26 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора ЧМ-2022 в европейской зоне.

Определено время начала матчей. В частности, поединок Шотландия — Украина начнется 24 марта 2022 в 21.45 по киевскому времени. Финал Пути А, где встретятся победители пар Уэльс – Австрия и Шотландия – Украина, начнется 29 марта также в 21.45.

Плей-офф раунд отбора ЧМ-2022 в зоне УЕФА
Путь А
1/2 финала. 24.03.2022
1. Шотландия – Украина. 21.45
2. Уэльс – Австрия. 21.45

Финал. 29.03.2022
Победитель 2 – победитель 1. 21.45

Путь В
1/2 финала. 24.03.2022
3. Россия – Польша. 19.00
4. Швеция – Чехия. 21.45

Финал. 29.03.2022
Победитель 3 – победитель 4. 21.45

Путь С
1/2 финала. 24.03.2022
5. Италия – Северная Македония. 21.45
6. Португалия – Турция. 21.45

Финал. 29.03.2022
Победитель 6 – победитель 5. 21.45

Приведено киевское время начала матчей.

Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального турнира запланирована на апрель 2022 года.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 27.11.2021 12:03
    +3
    alex93, 27.11.2021 11:54
    Очень удобно: сначала вылетает Польша, потом Украина. Двойной праздник растянется на 5 часов.
    Скоріше подвійне свято, спочатку вилітають рашафашисти, а потім Україна виграє в скотів, і 3 путівки отримують Італія, Польща та Україна
    Ссылка
    alex93
    alex93, 27.11.2021 11:54
    -5
    Очень удобно: сначала вылетает Польша, потом Украина. Двойной праздник растянется на 5 часов.
    Ссылка
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