Олег ДУЛУБ: «Спокойно стало только после финального свистка»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Мариуполем» в 16 туре УПЛ (1:0).
«Тяжелая игра, потому что этот матч был за очки. Мы играли против организованной и хорошей команды. Перед игрой мы знали, что будет тяжело. Так оно и получилось.
Мои замены? Первая замена - по позиции. Потом мы закрыли середину и контролировали длинные диагональные передачи.
После гола Довгого я не успокоился. Спокойно стало только после финального свистка. Я очень доволен тем, как мы сражались, особенно в конце матча», - сказал Дулуб.
Источник — Футбол 1/2/3
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