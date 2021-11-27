Олег ДУЛУБ: «Спокойно стало только после финального свистка»

Наставник «Львова» – о победе над «Мариуполем»

  • 27.11.2021 10:59
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Олег ДУЛУБ: «Спокойно стало только после финального свистка»
© ПФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал победу над «Мариуполем» в 16 туре УПЛ (1:0).

«Тяжелая игра, потому что этот матч был за очки. Мы играли против организованной и хорошей команды. Перед игрой мы знали, что будет тяжело. Так оно и получилось.

Мои замены? Первая замена - по позиции. Потом мы закрыли середину и контролировали длинные диагональные передачи.

После гола Довгого я не успокоился. Спокойно стало только после финального свистка. Я очень доволен тем, как мы сражались, особенно в конце матча», - сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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