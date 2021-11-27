Прогноз на матч Ювентус – Аталанта. Малиновский – гроза Турина

Руслан забивав Ювентусу в обох матчах цього року

  • 27.11.2021 10:00
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Прогноз на матч Ювентус – Аталанта. Малиновский – гроза Турина

Центральним матчем туру в Серії А на цих вихідних буде зустріч Ювентуса, офіційним беттинг-партнером якого є Parimatch, та Аталанти (27.11, 19:00). Звичайно, гра Наполі – Лаціо також цікава, але за Аталанту все ж таки виступає українець Руслан Малиновський. Тому увага більшості наших уболівальників буде прикута до цієї гри. Тим більше що Руслан забивав Ювентусу в обох матчах цього року. Спочатку у чемпіонаті, а потім і у Кубку. У Серії А гол став переможним, а ось у Кубку далі зрештою пройшли туринці.

Наразі аналітики Parimatch дають 44% на перемогу Ювентуса проти 29% у Аталанти (27% на нічию). Туринці невдало стартували у чемпіонаті, але потім змогли знайти свою гру. Щоправда, поки що вони посідають лише 8-е місце у таблиці. Але й відрив від Аталанти, що йде 4-ю, не такий великий – чотири очки.

Напередодні обидві команди провели матчі у Лізі чемпіонів та втратили очки. Ювентус поступився на виїзді Челсі 0:4, Аталанта також у гостях зіграла внічию з Янг Бойз - 3:3. При цьому портал WhoScored назвав Малиновського найкращим гравцем матчу.

Варто зазначити, що Ювентус і Аталант рідко вдається зберегти свої ворота сухими, при цьому вони відмінно вміють забивати. Тож на нас, ймовірно, чекає дуже результативний матч.

 

Источник — Sport.ua

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