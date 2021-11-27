Остап МАРКЕВИЧ: «Издеваются над молодой командой»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич высказал свои мысли по поводу отмененного гола Мампаси в матче со «Львовом» (0:1).

«Какие мысли? Тут одни выражения не очень красивые. Есть новый куратор судейства, пусть он хорошо посмотрит.

Скажу так, чтобы никого не обижать: я в Испании даже не пробовал рассказывать про украинский футбол, они бы все равно не поняли. Это для них было бы что-то из области научной фантастики то, что у нас происходит.

Пусть делают выводы. Возможно, что-то уже пора менять. Возможно, из-за этого мы не можем ничего на евроарене. Если есть совесть еще издеваться над молодой командой, то что тут можно сказать. У нас есть Никола Риццоли. Хочется, чтобы у нас была борьба тактик, идей тренерских, а не вот это вот все», - сказал Маркевич.