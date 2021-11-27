В субботу, 27 ноября, состоится поединок 14-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Аталанту».
Матч состоится в Турине на стадионе «Ювентус Стадиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Аталанта» покажет видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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