В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Челси» примет «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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