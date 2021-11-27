13-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
27.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Святым» сложно рассчитывать на очки в поединке с командой Юргена Клоппа

  • 27.11.2021 07:21
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Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Ливерпуль

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали тоже далеко не идеально. В 12 турах «Ливерпуль» набрал 25 очка из 36 возможных, разбавив семь побед четырьмя ничьими и одним поражением. А в Лиге чемпионов «красные» одержали пять побед и лидируют в группе, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала с первого места.

Саутгемптон

 

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 43 очка – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего.

В нынешнем чемпионате «Саутгемптон» пока занимает 13 место, имея в активе 14 баллов. В последних пяти поединках «святые» одержали три победы, так что можно констатировать, что в последнее время дела немного начинают идти на поправку.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Алькантара, Хендерсон, Фабиньо, Салах, Мане, Жота.

«Саутгемптон»: Форстер – Уолкер-Питерс, Валери, Салису, Ливраменто, Ориоль Ромеу, Дженепо, Редмонд, Уорд-Прауз, Че Адамс, А. Армстронг.

27 ноября, суббота

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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