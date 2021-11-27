13-й тур
Кристал Пэлас
1 : 2
Астон Вилла
27.11.2021, FT

Ливерпуль уничтожил Саутгемптон, Астон Вилла обыграла Кристал Пэлас

Состоялись субботние матчи 13-го тура АПЛ

  • 27.11.2021 19:39
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Ливерпуль уничтожил Саутгемптон, Астон Вилла обыграла Кристал Пэлас
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 ноября, состоялись очередные поединки13-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Норвич» — «Вулверхэмптон» — 0:0

«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Дауэлл, 82), Маклин, Норманн (Рупп, 35), Гилмор, Сарджент (Цолис, 68), Пукки.
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду (Дендонкер, 76), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хувер, 90), Хименес, Тринкау (Траоре, 68).
Предупреждения: Гилмор (26), Рубен Невеш (31), Гибсон (50), Семеду (53).

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 1:2
Голы: Гехи , 90 — Таргетт, 15, Макгинн, 86

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эзе, 60), Галлахер, Олисе (Айю, 87), Заа (Эдуар, 72), Бентеке.
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Дуглас Луис, 67), Кэш, Янг (Буэндиа, 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 77).
Предупреждения: Заа (29), Кэш (29), Уорд (44), Накамба (54), Миливоевич (56), Дуглас Луис (74).

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0
Голы: Жота, 2, 32, Алькантара, 37, ван Дейк, 52

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 81).
«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.
Предупреждение: Беднарек (11).

Источник — Sport.ua

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