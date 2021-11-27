Вторая лига. Матчи 20-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 ноября проходят поединки 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 20-й тур
27 ноября
- 12:00 Виктория Николаевка – Волчанск
- 12:00 Полтава – Кристалл Херсон
- 13:00 Скорук Томаковка – Яруд Мариуполь
- 13:00 Таврия Симферополь – Никополь
- 13:30 Буковина Черновцы – Днепр Черкасcы
- 13:30 Карпаты Галич – Рубикон Киев
- 13:30 Левый берег Киев – МФА Мукачево
- 14:00 ЛНЗ Черкасcы – Любомир Ставище
- 17:00 Карпаты Львов – Диназ Вышгород
Видеотрансляция матчей
Источник — Sport.ua
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