Остап МАРКЕВИЧ: «Если у ребят не горят глаза, то я пожму им руки и уйду»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал поражение от «Львова»

  • 27.11.2021 05:40
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Остап МАРКЕВИЧ: «Если у ребят не горят глаза, то я пожму им руки и уйду»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение в матче 16-го тура УПЛ от «Львова» (0:1):

– Мы продемонстрировали неплохой футбол. Как и в предыдущих играх. Но я не знаю… Один момент у наших ворот и сразу гол. Хочу отдать должное сопернику. «Львов» – это очень организованная команда с поставленной игрой в обороне. Для того, чтобы вскрыть их оборону нужно было приложить и мастерство, и усилия. В каких-то моментах нам удавалось вскрывать оборону, но мяч в ворота не залетел.

– Ваше мнение по поводу незасчитанного гола Мампасси.

– Какое мнение… Тут только выражения не совсем корректные. Что тут скажешь? У нас есть новый куратор судейства – пусть посмотрит. Возможно, пора делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене. У нас и так молодая команда, а над ней так издеваются. Что тут можно сказать? Верю, что новый куратор разберется и наведет порядок.

– В прессе появилась информация, что у Вас с Олегом Кудриком конфликт. Это правда?

– Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение.

– Согласны, что положение «Мариуполя» критично?

– Нужно бороться до конца.  Не только в футболе, но и в жизни. Впереди еще практически весь второй круг. Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но при правильном подходе мы можем все исправить. Таких примеров в футболе хватает.

Тренерская работа оценивается за тремя критериями. Во-первых, это качество игры. Второй критерий – это прогресс футболистов. И третий – этот результат. У нас два критерия есть, нет только результата. Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза и они не воспринимают мои идеи – то я пожму им руки и уйду.

Источник — ФК Мариуполь

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