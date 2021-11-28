ФОТО. Кубок Дэвиса. Как Украина с Норвегией разыграли путевку

26–27 марта прошел стыковой матч Мировой группы 1 Кубка Дэвиса между сборными Норвегии и Украины (3:1).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Команды играли на закрытом хардовом корте спортивного центра Oslo Tennis Arena в Осло, столице Норвегии.
ФОТО Sport.ua. Кубок Дэвиса. Как Украина с Норвегией разыграли путевку
Источник — Sport.ua
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