Каспер РУУД: «Я не был готов к такой игре Виталия Сачко»

Лидер сборной Норвегии и восьмая ракетка мира Каспер Рууд рассказал о победе над украинцем Виталием Сачко (6:3, 6:2) в матче Кубка Дэвиса.



– Какая для вас разница между играми против украинских теннисистов и матчами Итогового турнира ATP, на котором вы выступали неделю назад?

– Когда ты часто играешь матчи, между ними нет особой разницы. Корт тот же, линии те же, особенно если не обращать внимание на то, что против тебя не соперник из топ-10. Иногда бывает тяжело играть против соперников, игры которых видишь не так часто. Это я немного прочувствовал сегодня. Ему удавалось активно выигрывать мячи потрясающими ударами. К такому вначале я не был готов. Но мне удалось взять несколько ключевых очков и выиграть первый сет. Это позволило мне немного успокоиться, потому что я был взволнован. Матчи Кубка Дэвиса всегда много значат для игроков.



Но еще раз повторюсь, когда ты играешь матч, ты не задумывался над тем, кто именно по ту сторону сетки. Единственный раз, когда я много об этом думал, это был матч против Роджера Федерера два года назад [проиграл в трех сетах в третьем круге Ролан Гаррос 2019 – прим.]. Тогда я подумал: «Вау, это другой уровень».



– Чувствуете ли вы дополнительное давление, когда защищаете цвета своего флага?

– Да, есть такое, особенно, когда играешь дома на родных кортах перед полной трибуной болельщиков. Хочется победить, хочется принести сборной победу, поэтому есть определенная нервозность. Давление сегодня было особенно сильным после того, как Виктор провел хороший матч и обыграл первого номера украинской команды. У нас вышел идеальный старт противостояния, но в то же время чувствуется огромное давление. На бумаге я должен побеждать, но думать об этом, конечно же, не очень хотелось. Но я уже привык к такой ситуации, перед последними матчами в Кубке Дэвиса всегда были такие расклады.



– Завтра сыграете пару?

– Да, сыграем вместе с Виктором снова. Надеемся сыграть лучше, чем в прошлый раз [когда проиграли Денису Истомину и Санжару Файзиеву из команды Узбекистана – прим].

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Осло