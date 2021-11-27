Виталий САЧКО: «Огорчен, что не смог реализовать шансы в первом сете»

Украинский теннисист Виталий Сачко прокомментировал поражение от восьмой ракетки мира Каспера Рууда (3:6, 2:6) в матче Кубка Дэвиса против Норвегии.

– Было ли волнение в дебютной игре за сборную Украины?

– Конечно, я очень волновался. Но была очень хорошая энергетика, пытался показать все, на что я способен сегодня. Немного расстроен, потому что у меня не получилось. Возможно, я не ожидал, что смогу сегодня обыграли Рууда, но надеялся, что смогу дать бой.

– Начало матча было очень ровным, ты даже смог сделать обратный брейк после потери подачи. Во втором сете что-то изменилось?

– Пожалуй, немного подсел физически во втором сете. Он был на другом уровне. Но у меня были шансы, особенно в первой сети. Меня немного удручает, что я не смог их реализовать.

– Повлияло ли несколько неожиданное поражение Ильи Марченко на настрой к матчу?

– Чувствовал немного большую ответственность. И так очень трудный матч, но хотелось принести команде очко. Может, это мне не дало сыграть в тот теннис, на который я настраивался.

– Что можете сказать об игре Дурасовича сегодня, на что нужно обратить внимание завтра?

– Думаю, Илье сегодня против него нужно было играть более агрессивно. Тогда бы Дурасович совершал больше невынужденных ошибок.

– Изменился ли уровень игры Дурасовича со времени вашей встречи весной?

– Я бы сказал, что сыграл он так же, но сегодня он был сильнее в ментальном плане.

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Осло