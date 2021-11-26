Вице-президент Мариуполя разнес судейство матча со Львовом

Первый вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин резко раскритиковал судейство Александра Дердо в проигранном матче 16-го тура УПЛ против «Львова»:

- Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, чтобы он обратил внимание на ситуацию в украинском футболе. На мой взгляд, сегодня было убийство духа футбола! Посмотрите европейский футбол. Там всегда дают доигрывать момент до конца, до последнего касания, а потом уже дают свисток. Как сегодня было у нас: идет розыгрыш стандартного положения, удар нашего игрока и в этот момент судья дает свисток. Это убийство духа игры! По-другому я не могу это назвать. Сегодня победу увозят не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Я хочу сказать на всю страну, что горжусь нашими ребятами! Они сегодня бились. А победы, уверен, придут. Несмотря на противодействия людей в черном.

— «Мариуполь» потерпел 13-е поражение в чемпионате. Что будет с Остапом Маркевичем?

— Главное не поражение, а игра. У нас игра есть, поэтому результат придет. Нам главное победить не футбольные факторы.

— У Остапа Маркевича есть кредит доверия?

— Да!