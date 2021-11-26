Мирон МАРКЕВИЧ: «О таком жребии можно было только мечтать»

Экс-тренер сборной Украины доволен жеребьевкой

  • 26.11.2021 23:02
  • 2715 просмотров
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «О таком жребии можно было только мечтать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на «втором этаже». Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.11.2021 00:02
    +2
    Все правильно Мирон разложил. Соперники по силам, но и они очень хотят на ЧМ, будет битва, никто ничего не гарантировал. Но из того, как раньше выпадал жребий, мне трудно вспомнить более благосклонную к нам жеребьевку.
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    iopyt09
    online
    iopyt09, 26.11.2021 23:57
    -1
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
    Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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