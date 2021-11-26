Мирон МАРКЕВИЧ: «О таком жребии можно было только мечтать»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением по поводу жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на «втором этаже». Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира».