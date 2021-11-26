Роберто МАНЧИНИ: «Не могу сказать, что это хорошая жеребьевка»

Наставник сборной Италии – о жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2022

  • 26.11.2021 20:21
  • 4373 просмотра
  • 2 комментария
Роберто МАНЧИНИ: «Не могу сказать, что это хорошая жеребьевка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от итогов жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас, могло бы быть и лучше. И нам, и Португалии сначала надо выиграть полуфинальные матчи. Это могут быть сухие матчи, они всегда сложные.

Мы всегда верим в себя и позитивно настроены. Македония хорошо выступила в группе квалификации, нам надо будет провести очень хорошую игру. И потом посмотрим, что произойдет в финале. Португалия? Они хотели избежать встречи с нами точно так же, как и мы с ними».

Источник — La Gazzetta dello Sport

(53 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 26.11.2021 20:31
    +3
    Можете програти в перших зустрічах та уникнути зустрічі один з одним....
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    Алекс Морган
    online
    Алекс Морган, 26.11.2021 20:38
    +2
    Чемпіонату світу потрібен Роналду гарні макарони були, але Катар не для вас
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