Роберто МАНЧИНИ: «Не могу сказать, что это хорошая жеребьевка»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от итогов жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас, могло бы быть и лучше. И нам, и Португалии сначала надо выиграть полуфинальные матчи. Это могут быть сухие матчи, они всегда сложные.
Мы всегда верим в себя и позитивно настроены. Македония хорошо выступила в группе квалификации, нам надо будет провести очень хорошую игру. И потом посмотрим, что произойдет в финале. Португалия? Они хотели избежать встречи с нами точно так же, как и мы с ними».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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