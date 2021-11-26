Тренер сборной Шотландии: «Украина - сложнейший жребий»

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Украины.
«Сборная Украины - сложнейший для нас жребий. А далее могут попасться Уэльс или Австрия, которых мы хорошо знаем. Зимой нам будет, что обдумать перед полуфиналом. Надеемся, в марте нам предстоит провести две хорошие игры. На Евро-2020 мы показали, что способны выдерживать давление матчей подобного уровня».
«Нужно доказать это в марте еще раз. Игрокам необходимо концентрироваться на своей форме и выйти на пик весной», - сказал Кларк.
Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.
Источник — BBC
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