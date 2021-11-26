Тренер сборной Шотландии: «Украина - сложнейший жребий»

Стив Кларк оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022

  • 26.11.2021 19:49
  • 10924 просмотра
  • 11 комментариев
Тренер сборной Шотландии: «Украина - сложнейший жребий»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Команда в полуфинале сыграет против Украины.

«Сборная Украины - сложнейший для нас жребий. А далее могут попасться Уэльс или Австрия, которых мы хорошо знаем. Зимой нам будет, что обдумать перед полуфиналом. Надеемся, в марте нам предстоит провести две хорошие игры. На Евро-2020 мы показали, что способны выдерживать давление матчей подобного уровня».

«Нужно доказать это в марте еще раз. Игрокам необходимо концентрироваться на своей форме и выйти на пик весной», - сказал Кларк.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.

Источник — BBC

(105 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 26.11.2021 20:18
    +6
    Алексей Ильин, 26.11.2021 20:01
    На бумаге да, но с той же Англией на Евро Шотландия играла очень мощно. Они будут биться на каждом участке поля, тем более у себя дома, будет очень сложный матч
    в том то и дело, что и Шотландия и Уэльс, и Ирландия, играют против Англии хорошо, а другим сливают, потому, что они англичан знают как облупленных, сами в большистве играют в анг.чемпионате , да и футбол примерно одного стиля , плюс соседи все таки.
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    Алексей Ильин
    Алексей Ильин, 26.11.2021 20:01
    +5
    Jijic1, 26.11.2021 19:57
    Лучший вариант
    На бумаге да, но с той же Англией на Евро Шотландия играла очень мощно. Они будут биться на каждом участке поля, тем более у себя дома, будет очень сложный матч
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 26.11.2021 20:29
    +3
    Алексей Ильин, 26.11.2021 20:01
    На бумаге да, но с той же Англией на Евро Шотландия играла очень мощно. Они будут биться на каждом участке поля, тем более у себя дома, будет очень сложный матч
    Против Англии у них была особенная мотивация, все таки играли простив страны, которая аннексировала их территорию.
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    Петр Яновский
    Петр Яновский, 26.11.2021 21:02
    +2
    medved_12, 26.11.2021 20:09
    островитяне, запейте сало вискарем и отрыгните
    Пшеки уже приборы достали, смазывайтесь солидолом
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 26.11.2021 20:39
    +1
    OKs100, 26.11.2021 20:27
    Если посмотреть на отбор и дальше, мы за последние пару лет проигрывали только топ сборным, а со средняками были победы или ничьи.
    как бы да, но есть ещё Австрия, которой мы проиграли, они не топ, уровень шотландцев, но это нам на руку, может мотивация выше будет
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    OKs100
    online
    OKs100, 26.11.2021 20:27
    +1
    Если посмотреть на отбор и дальше, мы за последние пару лет проигрывали только топ сборным, а со средняками были победы или ничьи.
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 26.11.2021 20:14 (изменен)
    +1
    любой соперник для Шотландии, был бы "дуже складний", так что не криви душой тренер.
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    IgorDK
    online
    IgorDK, 26.11.2021 20:04
    +1
    главное не Италия
    Ссылка
    Александр Щуцкий
    Александр Щуцкий, 26.11.2021 20:20
    0
    Алексей Ильин, 26.11.2021 20:01
    На бумаге да, но с той же Англией на Евро Шотландия играла очень мощно. Они будут биться на каждом участке поля, тем более у себя дома, будет очень сложный матч
    Мощный товарняк был и поделили очки
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    Jijic1
    Jijic1, 26.11.2021 19:57
    0
    Лучший вариант
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    medved_12
    online
    medved_12, 26.11.2021 20:09
    -11
    островитяне, запейте сало вискарем и отрыгните
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