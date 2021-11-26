Телеканалы Футбол1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч

Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты

  • 26.11.2021 18:20
  • 691 просмотр
  • 2 комментария
Телеканалы Футбол1/2/3 стали официальным транслятором церемонии Золотой мяч

29 ноября состоится главное событие в мире футбола - вручение самого престижного индивидуального отличия для футболиста.

После отмены премии в 2020 году легендарный "Золотой мяч" наконец получит своего хозяина, а официальным транслятором церемонии награждения станут телеканалы "Футбол 1/2/3" при поддержке компании Parimatch Ukraine. Как главный драйвер развития спорта, первая легальная беттинг-компания просто не могла пройти мимо столь важного события в мире футбола.

Лучшие футболисты мира наконец-то услышат вердикт 96 журналистов со всей планеты.

Предугадать, кто станет победителем, крайне сложно. За этот приз сразятся такие игроки, как Жоржинье, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Каждый из них провел невероятный сезон: например, итальянец выиграл Лигу Чемпионов и ЕВРО 2020, поляк забил колоссальное количество мячей за мюнхенскую Баварию, а вот аргентинец завоевал Кубок Америки со своей сборной.

Интригу подогревают футболисты, которые в течение года играли на высоком уровне: Н'голо Канте, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Не следует забывать, что "Золотой мяч" получит и сильнейшая футболистка мира. Также "France Football" вручит награды лучшему молодому игроку до 21 года и лучшему голкиперу.

В общем, премия этого года обещает быть крайне интересной!

Поэтому ждет прямую трансляцию "Золотого мяча" эксклюзивно на телеканале "Футбол 2". Начало в 20:30.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 26.11.2021 18:53
    +1
    Супер!!! Давайте отметим успех каналов, они сделали нереальное
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    sergrey4
    sergrey4, 26.11.2021 18:49
    0
    Заглавное фото неподходящее. Сейчас организатор не FIFA, а France Football.
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