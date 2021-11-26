Источник: Шахтер думает над возможным возвращением Гладкого

По информации источника, «Шахтер» думает над тем, чтобы зимой пригласить в команду форварда «Зари» Александра Гладкого.

Якобы опытный нападающий может помочь команде, пока отсутствует Лассина Траоре, который в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Правда, покупать игрока «Шахтер» не хочет, а готов подписать Гладкого свободным агентом, если футболист договорится с «Зарей».

Ранее сообщалось, что команде Роберто Де Дзерби интересен молодой аргентинский форвард, но в клубе заявили, что его покупать не будут.

«Шахтер» весной не будет участвовать в еврокубках, поэтому никаких крупных трансферов не планируется.

Контракт Гладкого завершается летом 2022 года. В нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 4 ассиста.