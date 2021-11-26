Источник: Шахтер думает над возможным возвращением Гладкого

Форвард «Зари» может вернуться, чтобы подменить травмированных

  • 26.11.2021 16:29
  • 793 просмотра
  • 8 комментариев
Источник: Шахтер думает над возможным возвращением Гладкого
© zarya-lugansk.com

По информации источника, «Шахтер» думает над тем, чтобы зимой пригласить в команду форварда «Зари» Александра Гладкого.

Якобы опытный нападающий может помочь команде, пока отсутствует Лассина Траоре, который в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Правда, покупать игрока «Шахтер» не хочет, а готов подписать Гладкого свободным агентом, если футболист договорится с «Зарей».

Ранее сообщалось, что команде Роберто Де Дзерби интересен молодой аргентинский форвард, но в клубе заявили, что его покупать не будут.

«Шахтер» весной не будет участвовать в еврокубках, поэтому никаких крупных трансферов не планируется.

Контракт Гладкого завершается летом 2022 года. В нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 16:43
    +2
    Это шутка?
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    Умник
    online
    Умник, 26.11.2021 16:37
    +2
    Ссылка
    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 26.11.2021 16:35
    +2
    Глупость, редчайшая...
    Ссылка
    jut yiy8
    online
    jut yiy8, 26.11.2021 16:44
    +1
    Селезня- верните,рекорд поможете ему покорить)).
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    Calm
    Calm, 26.11.2021 16:43
    +1
    Да че там... Селезнева возвращайте
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    zac1310
    zac1310, 26.11.2021 16:41
    +1
    наврядле
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 26.11.2021 16:53
    0
    Учитывая что Шахтёр отдыхает теперь до конца сезона от еврокубков, то зачем им сейчас суетиться и брать нападающего? Лучше взять Гладкого, он ничем не хуже тех напов, что у прямого конкурента.
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    CheMP
    CheMP, 26.11.2021 16:34
    -2
    новости Динамомании?
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