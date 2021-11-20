«Есть Фернандо и Сикан». Шахтер не планирует подписывать форварда

Дарио Срна дал понять, что игрок атаки пока не нужен

  • 20.11.2021 20:12
  • 1231 просмотр
  • 10 комментариев
«Есть Фернандо и Сикан». Шахтер не планирует подписывать форварда
© shakhtar.com

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, дал понять, что клуб сейчас не планирует подписывать форварда, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу.

«Форвард Альварес? С таким Фернандо нам форвард не нужен. Есть еще Сикан, а со следующего сезона вернется Траоре. Альвареса не будет у нас», - сказал Срна.

Тренер Роберто Де Дзерби ранее признал, что клуб интересовался аргентинским игроком.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 20.11.2021 20:27
    +4
    краще про своїх турбуйся. Який Інтер, якщо з Рухом напряг пройшли
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.11.2021 20:37 (изменен)
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:19
    Надо-бы Ринату подсуетится и сделать благотворительную помощь нищеброду Сурку в виде займа в 20 лямов (с процентами), чтобы 100личные голубые ассенизаторы купили себе НОРМАЛЬНОГО напа. А то позорятся и выглядят клоунами в лиге Чемпионов
    А скам ржавый кем выглядит с одним очком имея Шериф в группе ? И вбухала 50 Лямов на трансферы ?
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 20.11.2021 20:54
    +1
    euro2012_za_2012euro, 20.11.2021 20:29
    Отработаем год на съэкономленных материалах !
    Прямо как Динамо...
    и не говори фраза "..со следующего сезона вернется Траоре", как будто это через неделю....сказал бы еще , через пару лет дубль подрастет , вообще нифига не надо
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 20.11.2021 20:43
    0
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.11.2021 20:29
    -1
    Отработаем год на съэкономленных материалах !
    Прямо как Динамо...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.11.2021 20:27 (изменен)
    -1
    KRBS55, 20.11.2021 20:14
    То что я и думал. За 20 лямов напа, это не для Шахтера. Быстрей Довбика купят.
    Дожились , раньше эффективность в супрягах измеряли, сейчас в довбиках...
    Последний хоть в сборной редко, но метко стреляет в нужный момент.
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 20.11.2021 20:14
    -1
    То что я и думал. За 20 лямов напа, это не для Шахтера. Быстрей Довбика купят.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:45
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    FunnyCat___, 20.11.2021 20:37
    А скам ржавый кем выглядит с одним очком имея Шериф в группе ? И вбухала 50 Лямов на трансферы ?
    Вообще-то покупки для де Дзерби были такими, чтобы пройти квалификацию и попасть в групповой этап лиги Чемпионов. Ну по- моему это должно быть понятно и последнему голубому ослу
    Фань, я понимаю, что ты последнее время косишь под дурачка Шпрота и это в тренде в вашей помойке но хоть иногда включай интеллект и к тебе потянутся люди
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:30
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    euro2012_za_2012euro, 20.11.2021 20:27
    Дожились , раньше эффективность в супрягах измеряли, сейчас в довбиках...
    Последний хоть в сборной редко, но метко стреляет в нужный момент.
    .. и в клоунах гармашах
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:19
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    Надо-бы Ринату подсуетится и сделать благотворительную помощь нищеброду Сурку в виде займа в 20 лямов (с процентами), чтобы 100личные голубые ассенизаторы купили себе НОРМАЛЬНОГО напа. А то позорятся и выглядят клоунами в лиге Чемпионов
    Ссылка
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