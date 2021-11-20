«Есть Фернандо и Сикан». Шахтер не планирует подписывать форварда

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, дал понять, что клуб сейчас не планирует подписывать форварда, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу.

«Форвард Альварес? С таким Фернандо нам форвард не нужен. Есть еще Сикан, а со следующего сезона вернется Траоре. Альвареса не будет у нас», - сказал Срна.

Тренер Роберто Де Дзерби ранее признал, что клуб интересовался аргентинским игроком.