«Есть Фернандо и Сикан». Шахтер не планирует подписывать форварда

Дарио Срна, директор «Шахтера» по футболу, дал понять, что клуб сейчас не планирует подписывать форварда, несмотря на интерес к Хулиану Альваресу.
«Форвард Альварес? С таким Фернандо нам форвард не нужен. Есть еще Сикан, а со следующего сезона вернется Траоре. Альвареса не будет у нас», - сказал Срна.
Тренер Роберто Де Дзерби ранее признал, что клуб интересовался аргентинским игроком.
Источник — Футбол 1/2/3
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Прямо как Динамо...
Прямо как Динамо...
Последний хоть в сборной редко, но метко стреляет в нужный момент.
Фань, я понимаю, что ты последнее время косишь под дурачка Шпрота и это в тренде в вашей помойке но хоть иногда включай интеллект и к тебе потянутся люди
Последний хоть в сборной редко, но метко стреляет в нужный момент.
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