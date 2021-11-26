Клуб УПЛ Верес раскрыл планы на зимнее трансферное окно

Президент клуба УПЛ «Верес» Иван Надеин рассказал о том, что зимой клуб планирует подписать опытных игроков, а также молодых исполнителей.

«Уже обсуждали вопрос кадрового усиления с тренером и новым спортивным директором. Глобальных изменений зимой не будет. Хотим пригласить 1-2 игроков, которые играли бы ключевую роль».

«И 1-2 молодых футболистов на перспективу. Такой план на зиму», - сказал Надеин.

Ранее в клубе рассказали о том, когда начнет играть на своем стадионе.