Президент Вереса: «Надеюсь, примем Шахтер уже на новом стадионе»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, когда будет завершена реконструкция клубного стадиона:

«Ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.

Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.

Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, «Шахтер» примем уже на новом стадионе. Считаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков».

Ранее «Верес» назначил Вячеслава Шевчука на пост спортивного директора.