Президент Вереса: «Надеюсь, примем Шахтер уже на новом стадионе»

Открытие новой арены планируется на весну 2022 года

  • 24.11.2021 17:04
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Президент Вереса: «Надеюсь, примем Шахтер уже на новом стадионе»
© НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, когда будет завершена реконструкция клубного стадиона:

«Ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту. Но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.

Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.

Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, «Шахтер» примем уже на новом стадионе. Считаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков».

Ранее «Верес» назначил Вячеслава Шевчука на пост спортивного директора.

Источник — ФК Верес

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