Владимир ШАРАН: «У Петракова будет еще больше авторитета в сборной Украины»

Специалист – о наставнике национальной команды

  • 26.11.2021 15:45
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Владимир ШАРАН: «У Петракова будет еще больше авторитета в сборной Украины»
© УАФ. Александр Петраков

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился мнением об утверждении Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины.

«По-моему, в мире сейчас нет ни одного тренера с приставкой и.о. Поэтому зачем эти приставки? Конечно, человек заслужил этого. Он вывел команду в плей-офф. Потому что у сборной провал был, честно говоря. Начало цикла было провалом. Человека бросили, грубо говоря, под танк. И он выполнил эту задачу. Изначально минимальная задача была выйти в плей-офф. Какое и.о. может быть? Я считаю, Петраков заслужил того, чтобы быть главным тренером сборной Украины. Для него это будет мотивация. Хотя он и так нормально мотивирован.

К Петракову вопросов нет. Но также у него будет еще больше авторитета в команде. Ребята увидят, что это действительно главный тренер сборной Украины. Видно, что ребята к Петракову относятся хорошо. Петраков простой человек. Главное, не перегибать палку в некоторых моментах. Петраков – хороший тренер, хороший человек. И такое решение - это уважение для сборной, так как там собраны лучшие футболисты», - сказал Шаран.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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