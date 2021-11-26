ВИДЕО. Украина без ЛЧ, у Ярмоленко суперматч, ставим на Атлетик

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 26.11.2021 15:08
  • 5120 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Украина без ЛЧ, у Ярмоленко суперматч, ставим на Атлетик
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Украина потеряла прямое попадание в групповой этап ЛЧ на ближайшие 2 года
2. Ярмоленко получил одну из самых высоких оценок
3. ПСЖ ведет переговоры с Зиданом
4. Прогноз матча Атлетик - Гранада

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Веня Веньяминыч
    Веня Веньяминыч, 26.11.2021 16:32
    0
    Я,конечно, дико извиняюсь, но неужели в обзор нельзя вставить видео голов хотя бы Ярмолы, хотя ни Динамо ни Шахтер я не смотрел! Или кто по амплуа Артур Масуако.Большой минус!
    Что радио послушал...
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 26.11.2021 15:47
    0
    Дурацкий заголовок. 11место от нас никуда не уйдет, а это на 90% гарантирует попадание в ЛЧ. Прежде чем писать о футболе, изучите хотя бы регламент проведения турнира.
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