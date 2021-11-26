Олег ДУЛУБ: «Мариуполь – одна из самых интересных команд лиги»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о своих ожиданиях от игры с «Мариуполем», которая состоится в рамках 16 тура украинской Премьер-лиги.

«Все в боевом состоянии. Завтра определимся с основным составом. От завтрашнего матча ожидаем хорошей игры. Мариуполь - очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам», - сказал Дулуб.

Матч «Мариуполь» – «Львов» состоится в пятницу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.