Олег ДУЛУБ: «Мариуполь – одна из самых интересных команд лиги»

Наставник «Львова» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 26.11.2021 15:23
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  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «Мариуполь – одна из самых интересных команд лиги»
© Футбол 1/2/3. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о своих ожиданиях от игры с «Мариуполем», которая состоится в рамках 16 тура украинской Премьер-лиги. 

«Все в боевом состоянии. Завтра определимся с основным составом. От завтрашнего матча ожидаем хорошей игры. Мариуполь - очень хорошая команда. Это одна из действительно интересных команд чемпионата, которая мне очень нравится. Хотим в этой игре набрать очки, так как они сейчас очень нужны нам», - сказал Дулуб.

Матч «Мариуполь» – «Львов» состоится в пятницу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Макс Про
    Макс Про, 26.11.2021 15:35
    +2
    Ага) самый сладкий соперник)
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