Дмитрий Мацапура парировал юбилейный пенальти

Дмитрий Мацапура, отразивший удар с «точки» в матче с «Ромой» (0:4), стал вторым голкипером «Зари» после Никиты Шевченко, парировавшим пенальти в еврокубках. Одновременно он вписал свое имя в историю, став первым из украинских вратарей, кому удалась выиграть дуэль один на один в Лиге конференций.
К слову, за время выступления в еврокубках голкиперы наших команд парировали ровно 30 пенальти. 9 раз отличились вратари «Шахтера», 8 - «Динамо», 4 - «Зари», 3 - «Днепра», по 2 - «Ворсклы» и «Металлиста», по 1 - «Карпат» и «Черноморца».
Первые пенальти, парированные вратарями украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
12.01.1966
|
Виктор БАННИКОВ
|
Динамо
|
Селтик (г)
|
0:3
|
Кубок чемпионов
|
20.09.1976
|
Евгений РУДАКОВ
|
Динамо
|
Партизан (г)
|
2:0
|
Кубок УЕФА
|
04.11.1992
|
Вальдас МАРТИНКЕНАС
|
Динамо
|
Андерлехт (д)
|
0:3
|
Кубок Интертото
|
05.07.1999
|
Андрей КОВТУН
|
Ворскла
|
АБ Копенгаген (г)
|
2:2
|
Лига чемпионов
|
09.10.1999
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
Байер (д)
|
4:2
|
Лига Европы
|
17.09.2009
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
Брюгге (г)
|
4:1
|
Лига конференций
|
25.11.2021
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
Рома (г)
|
0:4
Источник — Sport.ua
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