Дмитрий Мацапура парировал юбилейный пенальти

Голкипер «Зари» первым из украинских вратарей отразил удар с «точки» в Лиге конференций

  • 26.11.2021 14:09
  • 331 просмотр
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Дмитрий Мацапура парировал юбилейный пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дмитрий Мацапура, отразивший удар с «точки» в матче с «Ромой» (0:4), стал вторым голкипером «Зари» после Никиты Шевченко, парировавшим пенальти в еврокубках. Одновременно он вписал свое имя в историю, став первым из украинских вратарей, кому удалась выиграть дуэль один на один в Лиге конференций.

К слову, за время выступления в еврокубках голкиперы наших команд парировали ровно 30 пенальти.  9 раз отличились вратари «Шахтера», 8 - «Динамо», 4 - «Зари», 3 - «Днепра», по 2 - «Ворсклы» и «Металлиста», по 1 - «Карпат» и «Черноморца».

Первые пенальти, парированные вратарями украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Счет

Кубок кубков

12.01.1966

Виктор БАННИКОВ

Динамо

Селтик (г)

0:3

Кубок чемпионов

20.09.1976

Евгений РУДАКОВ

Динамо

Партизан (г)

2:0

Кубок УЕФА

04.11.1992

Вальдас МАРТИНКЕНАС

Динамо

Андерлехт (д)

0:3

Кубок Интертото

05.07.1999

Андрей КОВТУН

Ворскла

АБ Копенгаген (г)

2:2

Лига чемпионов

09.10.1999

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Байер (д)

4:2

Лига Европы

17.09.2009

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

Брюгге (г)

4:1

Лига конференций

25.11.2021

Дмитрий МАЦАПУРА

Заря

Рома (г)

0:4

 

 

Источник — Sport.ua

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