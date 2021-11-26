Дмитрий Мацапура парировал юбилейный пенальти

Дмитрий Мацапура, отразивший удар с «точки» в матче с «Ромой» (0:4), стал вторым голкипером «Зари» после Никиты Шевченко, парировавшим пенальти в еврокубках. Одновременно он вписал свое имя в историю, став первым из украинских вратарей, кому удалась выиграть дуэль один на один в Лиге конференций.

К слову, за время выступления в еврокубках голкиперы наших команд парировали ровно 30 пенальти. 9 раз отличились вратари «Шахтера», 8 - «Динамо», 4 - «Зари», 3 - «Днепра», по 2 - «Ворсклы» и «Металлиста», по 1 - «Карпат» и «Черноморца».

Первые пенальти, парированные вратарями украинских клубов в еврокубковых турнирах