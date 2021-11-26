Йожеф САБО: «Не понимаю Де Дзерби и Скрипника»

Специалист подвел итоги провала украинских клубов в еврокубках

  • 26.11.2021 13:58
  • 3461 просмотр
  • 6 комментариев
Йожеф САБО: «Не понимаю Де Дзерби и Скрипника»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал неудачное выступление украинских клубов в еврокубках в сезоне 2020/2021.

«В игре с «Баварией» мне понравилось «Динамо» во втором тайме. Динамовцы в этом промежутке времени были сильнее соперника и могли сыграть не только вничью, но и выиграть. Для этого у нашей команды были хорошие моменты, но воспользоваться ими не удалось. В этой игре во второй половине встречи наставник мюнхенцев Нагельсманн выпустил на поле нескольких футболистов не из основного состава. Однако вышедшие игроки не подходят для такой команды, как «Бавария». Они занимали неправильную позицию, было очень много брака в передачах. Вместе с тем нельзя не отметить, что динамовцы после перерыва и физически, и психологически передавили «Баварию» и могли победить.

Если говорить об игре «Шахтера», то мне она в этом сезоне не нравится. Я не понимаю Де Дзерби. Три месяца назад я одним из первых сказал, что Степаненко — один из лучших опорных полузащитников в Европе. Да, он много получает карточек, однако парень все время играет в отборе. Он встречает контратаку и атаку противника, работает за бразильцев. Бразильцы же, как известно, не умеют защищаться и отбирать мяч. Если взять первый пропущенный мяч от Джеко, то возникает вопрос: а где были наши полузащитники? Да, прибежали к воротам в заключительной фазе, тот же Маркос Антонио. Да, этот футболист с мячом хорошо работает — и больше ничего. Ранее я уже говорил в интервью и повторюсь: Де Дзерби тяжело, и как бы он ни хотел видеть все иначе, но пока его команда не показывает ту игру, которую я хотел бы видеть.

Что касается «Зари», то я считаю, что Скрипнику нужно уходить. У его подопечных нулевая дисциплина на футбольном поле. Как можно оставлять «один в один» игроков, которые не бегут в защите? Все они — тихоходы. Еще и на таком поле. Сколько могла забить «Рома» помимо четырех мячей? В одном лишь первом тайме еще пять-шесть голов в воротах «Зари» могло быть. А что могли луганчане по этой части? Что-то не помню, чтобы они могли забить. Очень слабо сыграли. Я не понимаю Скрипника. В какой футбол он играет, какую тактику он избирает? Повторюсь: ему надо уходить, так как команда в еврокубках играет все хуже и хуже. В чемпионате дела чуть получше: то выигрывает, то проигрывает.

В общем, три наших команды вылетели, и это тяжело пережить. Но что делать? Не те теперь времена, когда в европейских клубных турнирах здорово выглядели пробивавшиеся в футбольную весну «Динамо», «Шахтер», «Металлист», «Днепр»… Тогда эти команды на равных боролись с соперниками нынешнего образца — и выигрывали! Увы, теперь выходим на еврокубковые игры и, мягко говоря, выглядим не лучшим образом. Все это, на мой взгляд, связано с понижением уровня нашего чемпионата. Даже «Шахтер» и «Динамо» уже не те, что были», — считает Сабо.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 26.11.2021 14:14
    +6
    onco-clown, 26.11.2021 14:11
    Сплошной пессимизм..
    А Скрипник в прошлом сезоне и вправду больше надежд подавал как тренер Зари, а теперь неясно: уходить ему или оставаться.
    Скрипник давно уже все высказал руководству, все что он о нем думает, когда выставил против Шахтера 4 нападающих. Это явно был недвусмысленный намек, что приколы с Кочергиным, уходы ключевых игроков и старт 3 сезонов подряд с новой командой ему порядком надоел.
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    Kevko
    Kevko, 26.11.2021 14:32
    +5
    У Зари проходной двор с игроками. На смену лучшим приходят списанные или очень сырые игроки. Два иранца - некоторый проблеск. Но они, очевидно, уйдут.
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    onco-clown
    onco-clown, 26.11.2021 14:11
    +3
    Сплошной пессимизм..
    А Скрипник в прошлом сезоне и вправду больше надежд подавал как тренер Зари, а теперь неясно: уходить ему или оставаться.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 26.11.2021 14:47
    +1
    Деду 81 год иимногиеив его возрасте забывают как его зовут, а он как анализирует все, фамилии игроков знает, а не как обычно 60+ спецы засыпают во время матчей. Уважуха нашей легенде и дай бог каждому в его возрасте так хорошо выглядеть и разбираться в футболе. Помню кварцяного внучка спалила лет 8 назад, типа дед засыпает во время матчей, что кварцу тогда ой как не понравилось. Здоровья старику и пусть водит свой крузак без личного шофера ещё лет 5. Дальше уже нельзя выпускать людей 85+ на дороги
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 26.11.2021 14:47
    +1
    Kevko, 26.11.2021 14:32
    У Зари проходной двор с игроками. На смену лучшим приходят списанные или очень сырые игроки. Два иранца - некоторый проблеск. Но они, очевидно, уйдут.
    У Шахаба контракт ,Аллахьяр в аренде и он уйдет
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 26.11.2021 14:46
    0
    Ёкарный Бабай, 26.11.2021 14:14
    Скрипник давно уже все высказал руководству, все что он о нем думает, когда выставил против Шахтера 4 нападающих. Это явно был недвусмысленный намек, что приколы с Кочергиным, уходы ключевых игроков и старт 3 сезонов подряд с новой командой ему порядком надоел.
    Все зависит от финансового состояния команды.Игроки хотели повышения зарплаты..
    Ссылка
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