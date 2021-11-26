ФОТО. Леся Цуренко похвасталась снимками в бикини

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) показала, как загорает в Дубае.
«В ближайшие дни фото только в бикини», — прокомментировала Леся свежие снимки.
Ранее Цуренко проиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA) в рамках второго круга турнира в Линце.
Источник — Instagram
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