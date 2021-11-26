ФОТО. Леся Цуренко похвасталась снимками в бикини

Украинская теннисистка загорает в Дубае

  • 26.11.2021 13:44
  • 2680 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Леся Цуренко похвасталась снимками в бикини
© Instagram. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) показала, как загорает в Дубае.

«В ближайшие дни фото только в бикини», — прокомментировала Леся свежие снимки.

Ранее Цуренко проиграла Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№69 WTA) в рамках второго круга турнира в Линце.

Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 26.11.2021 14:45
    +2
    Надо было еще кирзовые сапоги одеть
    Ссылка
    Pika
    Pika, 26.11.2021 14:24
    +1
    как селедка
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 26.11.2021 15:13
    0
    второе фото-колхозный стрип...... извини Леся
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 26.11.2021 15:06
    0
    Мда уж ..Глаз не оторвать...
    Ссылка
    Senior
    online
    Senior, 26.11.2021 14:50
    0
    Кремль у захваті
    Ссылка
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