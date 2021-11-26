Украинские клубы 50-й раз проиграли итальянцам

Наши клубы потерпели 250-е гостевое поражение в еврокубках

  • 26.11.2021 13:20
  • 46 просмотров
  • 0 комментариев
Украинские клубы 50-й раз проиграли итальянцам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Проигрыш «Зари» «Роме» (0:4) стал 50-м для украинских клубов в матчах с командами из Италии в еврокубках. 26 раз наши уступали итальянцам в Лиге (Кубке) чемпионов, 20 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 2 - в Кубке кубков и Лиге конференций. 19 поражений потерпел «Шахтер», 16 - «Динамо», 7 - «Днепр», 3 - донецкий «Металлург», по 2 - «Заря» и «Кривбасс», 1 - «Черноморец».

Проигрыш «Зари» на «Стадио Олимпико» оказался также 250-м для украинцев на чужих полях. 130 поражений наши клубы потерпели в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 97 - в Лиге (Кубке чемпионов), 15 - в Кубке кубков, 6 - в Кубке Интертото и 2 - в Лиге конференций. «Юбилейным» стал и гол хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло в ворота луганчан - 150-м, пропущенным украинскими командами в еврокубковых баталиях с итальянцами.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности