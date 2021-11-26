Украинские клубы 50-й раз проиграли итальянцам

Проигрыш «Зари» «Роме» (0:4) стал 50-м для украинских клубов в матчах с командами из Италии в еврокубках. 26 раз наши уступали итальянцам в Лиге (Кубке) чемпионов, 20 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 2 - в Кубке кубков и Лиге конференций. 19 поражений потерпел «Шахтер», 16 - «Динамо», 7 - «Днепр», 3 - донецкий «Металлург», по 2 - «Заря» и «Кривбасс», 1 - «Черноморец».

Проигрыш «Зари» на «Стадио Олимпико» оказался также 250-м для украинцев на чужих полях. 130 поражений наши клубы потерпели в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 97 - в Лиге (Кубке чемпионов), 15 - в Кубке кубков, 6 - в Кубке Интертото и 2 - в Лиге конференций. «Юбилейным» стал и гол хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло в ворота луганчан - 150-м, пропущенным украинскими командами в еврокубковых баталиях с итальянцами.