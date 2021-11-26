ТЛУМАК: «Попытки Зари сыграть с Ромой в открытый футбол дорого ей обошлись»

Специалист рассказал о поражении украинского клуба от итальянской команды в Лиге конференций (0:4)

  • 26.11.2021 12:12
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ТЛУМАК: «Попытки Зари сыграть с Ромой в открытый футбол дорого ей обошлись»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В предпоследнем туре группового раунда Лиги конференций «Заря» крупно уступила в гостях «Роме» (0:4) и потеряла шансы на выход в следующий круг. Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак поделился впечатлениями о противостоянии в столице Италии.

«Попытки луганчан сыграть с «Ромой» в открытый футбол дорого им обошлись. А все потому, что хозяева превосходили гостей не только в командной скорости, но и в скорости принимаемых решений на поле, в быстроте работы с мячом. Это и сказалось на результате, и футболисты «Зари» должны быть еще довольны, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами.

Бросалось в глаза, что действиям луганчан не хватает сбалансированности, на их половине поля то и дело возникали свободные зоны, откуда итальянская команда чаще всего и угрожала владениям «Зари». Поучительное поражение, и остается надеяться, что наши футболисты сделают правильные выводы», — считает Тлумак.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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