ТЛУМАК: «Попытки Зари сыграть с Ромой в открытый футбол дорого ей обошлись»

В предпоследнем туре группового раунда Лиги конференций «Заря» крупно уступила в гостях «Роме» (0:4) и потеряла шансы на выход в следующий круг. Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак поделился впечатлениями о противостоянии в столице Италии.

«Попытки луганчан сыграть с «Ромой» в открытый футбол дорого им обошлись. А все потому, что хозяева превосходили гостей не только в командной скорости, но и в скорости принимаемых решений на поле, в быстроте работы с мячом. Это и сказалось на результате, и футболисты «Зари» должны быть еще довольны, что обошлось только четырьмя пропущенными мячами.

Бросалось в глаза, что действиям луганчан не хватает сбалансированности, на их половине поля то и дело возникали свободные зоны, откуда итальянская команда чаще всего и угрожала владениям «Зари». Поучительное поражение, и остается надеяться, что наши футболисты сделают правильные выводы», — считает Тлумак.