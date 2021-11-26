Шахаб ЗАХЕДИ: «Рома сумела забить, а мы — нет»

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал поражение от «Ромы» (0:4) в Лиге конференций.

– Я хочу поздравить «Рому» с победой, хорошая команда, мы рады играть против нее. Перед игрой провели подробный анализ, и у нас была своя тактика, но мы не сумели применить ее на поле. Иногда ты делаешь все для достижения результата, но не можешь его достичь по тем или иным причинам, ведь это футбол.

– Как вы отреагировали на быстрый гол во втором тайме?

– Я считаю, что первые и последние 10 минут игры самые важные. Футболисты показывают свой максимум, возможно, где-то не хватает концентрации. Мы играли на полную — это очень важно, но, к сожалению, они сумели забить, а мы — нет.