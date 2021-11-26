Шахаб ЗАХЕДИ: «Рома сумела забить, а мы — нет»

Форвард «Зари» рассказал о поражении от итальянского клуба в Лиге конференций (0:4)

  • 26.11.2021 10:52
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
Шахаб ЗАХЕДИ: «Рома сумела забить, а мы — нет»
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал поражение от «Ромы» (0:4) в Лиге конференций.

– Я хочу поздравить «Рому» с победой, хорошая команда, мы рады играть против нее. Перед игрой провели подробный анализ, и у нас была своя тактика, но мы не сумели применить ее на поле. Иногда ты делаешь все для достижения результата, но не можешь его достичь по тем или иным причинам, ведь это футбол.

– Как вы отреагировали на быстрый гол во втором тайме?
– Я считаю, что первые и последние 10 минут игры самые важные. Футболисты показывают свой максимум, возможно, где-то не хватает концентрации. Мы играли на полную — это очень важно, но, к сожалению, они сумели забить, а мы — нет.

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности