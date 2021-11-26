Жозе МОУРИНЬО: «Заря – соперник не самого высокого уровня»

Луганская «Заря» потерпела разгромное поражение от «Ромы» в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу римлян.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями о матче.
«Думаю, мы очень хорошо выступили с первой минуты, мы могли забить шесть или семь голов. «Заря» – соперник не самого высокого уровня, но они агрессивны и обладают неплохими индивидуальными качествами.
Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы, что удается прогрессировать», - сказал Моуриньо.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.