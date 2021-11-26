Рома
4 : 0
Заря
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Жозе МОУРИНЬО: «Заря – соперник не самого высокого уровня»

Тренер «Ромы» высказался о победе над украинским клубом

  • 26.11.2021 08:06
  • 2419 просмотров
  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Заря – соперник не самого высокого уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Луганская «Заря» потерпела разгромное поражение от «Ромы» в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу римлян.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями о матче.

«Думаю, мы очень хорошо выступили с первой минуты, мы могли забить шесть или семь голов. «Заря» – соперник не самого высокого уровня, но они агрессивны и обладают неплохими индивидуальными качествами.

Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы, что удается прогрессировать», - сказал Моуриньо.

Источник — Football-Italia

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vitaly78
    vitaly78, 26.11.2021 08:16
    +2
    Защитники Зари не успевали, а полузащита как то не особо спешила возвращаться, нападение вообще середину поля не переходило, вот и результат
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 26.11.2021 08:38
    +1
    vitaly78, 26.11.2021 08:16
    Защитники Зари не успевали, а полузащита как то не особо спешила возвращаться, нападение вообще середину поля не переходило, вот и результат
    Они тридцать лет не успевают.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
    Mykhailo Orlovskyi, 26.11.2021 08:35
    +1
    Дно, такое ж, как дыра с кротами! Слава нашему фарма-букмекорскому хутболу! Корытным слава!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности