Дело решено. Рангник прибыл в Манчестер для подписания контракта с МЮ

Известный немецкий тренер Ральф Рангник сегодня, 26 ноября, возглавит «Манчестер Юнайтед».

В данный момент 63-летний специалист занимает руководящую должность в московском «Локомотиве». Инсайдер отмечает, что Рангник уже прибыл в Англию. Ранее сообщалось, что Рангник уже согласовал контракт с МЮ.

Ожидается, что специалист подпишет с клубом соглашение до конца сезона, а затем может занять должность консультанта.

На протяжении карьеры специалист тренировал только немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).

В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года. Немецкий специалист занимается стратегическим планированием и спортивным развитием клуба.