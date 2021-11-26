Дело решено. Рангник прибыл в Манчестер для подписания контракта с МЮ

О назначении будет объявлено 26 ноября

  • 26.11.2021 07:35
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Дело решено. Рангник прибыл в Манчестер для подписания контракта с МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный немецкий тренер Ральф Рангник сегодня, 26 ноября, возглавит «Манчестер Юнайтед».

В данный момент 63-летний специалист занимает руководящую должность в московском «Локомотиве». Инсайдер отмечает, что Рангник уже прибыл в Англию. Ранее сообщалось, что Рангник уже согласовал контракт с МЮ.

Ожидается, что специалист подпишет с клубом соглашение до конца сезона, а затем может занять должность консультанта.

На протяжении карьеры специалист тренировал только немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).

В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года. Немецкий специалист занимается стратегическим планированием и спортивным развитием клуба.

Источник — Чемпионат

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