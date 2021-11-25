Тренер найден. Манчестер Юнайтед возглавит Ральф Рангник

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию согласовал шестимесячный контракт с английским клубом

  • 25.11.2021 17:54
  • 2957 просмотров
  • 7 комментариев
Тренер найден. Манчестер Юнайтед возглавит Ральф Рангник
© Getty Images/Global Images Ukraine

63-летний руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник согласовал шестимесячный контракт с «Манчестер Юнайтед». Специалист станет временным тренером «красных дьяволов» после ухода со своего поста Уле Гуннара Сульшера 21 ноября.

Согласно условиям контракта, после завершения работы тренером Рангник сможет остаться в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта.

На протяжении карьеры специалист тренировал только немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).

В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года.

Источник — Transfermarkt

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 25.11.2021 18:24
    +4
    Совсем уже руководство мозгами поехало?((
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 25.11.2021 18:16
    +4
    Надо было Черчесова или Семина. Чего уж стесняться.
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 25.11.2021 19:02
    +1
    Идет Рагнарек .
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 25.11.2021 18:31
    +1
    Так если не нашли основного тренера то зачем Сульшера увольняли ?
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    Алексей Хмиль
    online
    Алексей Хмиль, 25.11.2021 18:19
    +1
    Рагнарьок із Локомотива Чемпіоншіп чекає на МЮ
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    yan2018
    online
    yan2018, 25.11.2021 18:33
    -1
    alefteev77, 25.11.2021 18:16
    Надо было Черчесова или Семина. Чего уж стесняться.
    Семин хороший тренер, если б еще не пил... Гаденыш как при нем играл.
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    Oleksa_71
    online
    Oleksa_71, 25.11.2021 18:24
    -2
    Це хороший варіант для МЮ.Рангнік хороший тренер.А в Локомотиві він займався адміністративною діяльністю.І поки боси МЮ не знайдуть нового тренера на постійній основі,цей варіант кращий з можливих.
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