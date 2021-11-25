Тренер найден. Манчестер Юнайтед возглавит Ральф Рангник

63-летний руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник согласовал шестимесячный контракт с «Манчестер Юнайтед». Специалист станет временным тренером «красных дьяволов» после ухода со своего поста Уле Гуннара Сульшера 21 ноября.

Согласно условиям контракта, после завершения работы тренером Рангник сможет остаться в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта.

На протяжении карьеры специалист тренировал только немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).

В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года.