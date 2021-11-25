Тренер найден. Манчестер Юнайтед возглавит Ральф Рангник

63-летний руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник согласовал шестимесячный контракт с «Манчестер Юнайтед». Специалист станет временным тренером «красных дьяволов» после ухода со своего поста Уле Гуннара Сульшера 21 ноября.
Согласно условиям контракта, после завершения работы тренером Рангник сможет остаться в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта.
На протяжении карьеры специалист тренировал только немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).
В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года.
Источник — Transfermarkt
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