ЛЕОНЕНКО: «Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями от работы главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «горняки» уступили миланскому «Интеру» со счетом 0:2.

«Де Дзерби нужно дать время, потому что его еще мало прошло. Также я бы отметил какое-то невезение. Сейчас у «Шахтера» впереди играет полузащитник. Хотя научись Фернандо играть и бить, и все будет нормально, ведь скорость у него есть.

«Шахтер» поменялся, но я бы не сказал, что так уж конкретно. Играть стали качественнее, контроль мяча так и остался. Но я считаю, что нужно играть быстрее. Так что могу пожелать Де Дзерби, чтобы его игроки стали быстрее обращаться с мячом», - сказал Леоненко.