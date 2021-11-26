ЛЕОНЕНКО: «Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился»

Специалист поделился мнением о главном тренере «горняков»

  • 26.11.2021 04:40
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ЛЕОНЕНКО: «Не сказал бы, что при Де Дзерби Шахтер сильно изменился»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями от работы главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби после матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «горняки» уступили миланскому «Интеру» со счетом 0:2

«Де Дзерби нужно дать время, потому что его еще мало прошло. Также я бы отметил какое-то невезение. Сейчас у «Шахтера» впереди играет полузащитник. Хотя научись Фернандо играть и бить, и все будет нормально, ведь скорость у него есть. 

«Шахтер» поменялся, но я бы не сказал, что так уж конкретно. Играть стали качественнее, контроль мяча так и остался. Но я считаю, что нужно играть быстрее. Так что могу пожелать Де Дзерби, чтобы его игроки стали быстрее обращаться с мячом», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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