В матче 20-го тура Второй лиги Украины Б днепровская «Перемога» примет «Энергию» из Новой Каховки. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Источник — Sport.ua
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В матче 20-го тура Второй лиги Украины Б днепровская «Перемога» примет «Энергию» из Новой Каховки. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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