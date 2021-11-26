Эпицентр Дунаевцы

В матче 20-го тура Второй лиги Украины А «Эпицентр» из Дунаевцев примет «Чайку» из Петропавловской Борщаговки. Начало в 14:00.
Источник — Sport.ua
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В матче 20-го тура Второй лиги Украины А «Эпицентр» из Дунаевцев примет «Чайку» из Петропавловской Борщаговки. Начало в 14:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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