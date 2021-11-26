В пятницу, 26-го ноября, состоится поединок шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и «Львов».

Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко, начало в 19:30.

«Мариуполь» – «Львов». Прогноз и анонс на матч Украинской Премьер-лиги.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Львов», за которой можно следить здесь.