От архитектора до ветеринара: Топ-10 итальянских арбитров всех времен

Блогер Sport.ua составил свой рейтинг лучших рефери Серии А всех времен

  • 26.11.2021 00:34
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От архитектора до ветеринара: Топ-10 итальянских арбитров всех времен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Розетти, Пьерлуиджи Коллина и Никола Риццоли (слева направо)

Назначение Николы Риццоли ответственным за развитие отечественного судейского корпуса побудило блогера Sport.ua Алексея Рыжкова вспомнить уважаемых итальянских арбитров разных футбольных эпох и поискать ответ на вопрос: чем нас так привлекает тамошняя судейская школа?

Итальянский арбитражный вектор в украинском футболе неизменен. В середине ноября было объявлено, что куратором нашей футбольной Фемиды стал известный в недалеком прошлом апеннинский арбитр Никола Риццоли. Почему мы в таком восторге от рефери с итальянскими паспортами, что готовы безусловно им доверять? Тому ли причиной ментальная близость, какие-то коррупционные параллели, а может, похожая философия нашего и апеннинского футбола?

В поисках ответа на эти вопросы я обратился к футбольной истории. Протуберанцы памяти, изучение футбольных мемуаров и немаленький слой видеоматериалов в Сети позволили мне выделить десятку самых авторитетных итальянских рефери, которые были удостоены чести обслуживать финалы больших турниров.

1. Зодчий: Никола Риццоли (архитектор, родился в 1971 г. в Мирандоле, провинция Модена)

Выпускник Флорентийского университета и известный архитектор выстроил весьма достойную уважения карьеру и в пределах зеленого прямоугольника футбольного поля. В 2010-е гг. 7 раз подряд он удостаивался титула лучшего арбитра серии А. В 2010 г. Никола арбитрировал финал Лиги Европы между мадридским «Атлетико» и «Фулхэмом». В 2013 г. он обслуживал чисто немецкий финал Лиги чемпионов между «Баварией» и дортмундской «Боруссией», а через год достиг высшей судейской вершины – реферировал финал чемпионата мира между немцами и аргентинцами на «Маракане» в Рио. В 2014 и 2015 гг. становился лучшим арбитром мира, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Лучшим в мире он стал и согласно Globe Soccer Awards в 2014 г.

Риццоли был арбитром московского матча Кубка УЕФА между ЦСКА и «Шахтером» в победном для оранжево-черных розыгрыше 2008/2009 гг. Правда, под его присмотром украинская команда минимально уступила российской.

Никола завершил судейскую карьеру на год раньше установленного возрастного срока и несколько лет проработал во главе итальянского судейского корпуса.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если говорить о манере судейства Риццоли, то приходит на память то, что он не особо любил бросаться в глаза, эффектными жестами демонстрируя, кто хозяин на футбольном поле. Ошибки? Ну, без них никуда, но все-таки в 2010-е гг., когда он достиг топ-высот в футбольном арбитраже, количество огрехов в его исполнении было минимальным. В то же время, спокойный нрав и исключительное чувство юмора частенько бывали весьма кстати во время острых споров с игроками.

2. Харизматичный: Пьерлуиджи Коллина (финансовый консультант, родился в 1960 г. в Болонье)

Самый знаковый представитель мировой футбольной Фемиды с отличием окончил факультет экономики и коммерции Болонского университета. В 17-летнем возрасте записался на судейские курсы. Как показала жизнь, то решение было дальновидным и обусловило жизненную успешность будущего гуру футбольного арбитража.

Его выдающиеся финалы: Олимпиада-96 между Аргентиной и Нигерией, Лига чемпионов-99 «Бавария» – МЮ (к сожалению, киевским динамовцам тогда чуть-чуть хватило, чтобы добраться до барселонского «Камп Ноу», остановились в шаге от мечты), йокогамская битва на чемпионате мира-2002 между Германией и Бразилией, решающий матч Кубка УЕФА-2004 между «Валенсией» и «Марселем».

Getty Images/Global Images Ukraine

Так же, как и Риццоли, Коллина семь раз становился лучшим арбитром серии А, однако у него не получилось это сделать семь раз подряд. Зато на рубеже веков Коллину шесть раз подряд называли лучшим арбитром мира, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. А в 2012 г. та же федерация признала лысача из Болоньи лучшим арбитром за последние четверть столетия. Коллину называли и вообще лучшим футбольным арбитром в истории (в частности France Football).

Что же касается украинского пересечения с Коллиной, то мне вспоминается матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Динамо» (Киев), когда суровый Фантомас (так звали итальянского лысяка недоброжелатели) не показал ни одной желтой карточки за матч! Ну, а про кураторство (прокураторство!) этим итальянцем украинского арбитражного цеха, да и о председательствовании в европейском, а в дальнейшем и в мировом футбольно-судейском хозяйстве стоит писать отдельные книжки. Скажу лишь, что, будучи поначалу горячим сторонником его назначения, позднее несколько разочаровался в его искреннем желании помочь украинской футбольной Фемиде громко заявить о себе в Европе.

Почему я ставлю Риццоли выше Коллины? Помню немало ошибок второго (как утверждает сам Коллина, «важно уметь сосуществовать с ошибкой»), частенько связанных с толикой шоуменства. Риццоли ошибался куда меньше и на публику практически не играл. Показательно, что в годы, когда Пьерлуиджи выбирали лучшим арбитром мира несколько раз подряд, в Италии он пару раз проиграл титул лучшего Стефано Браски. Внутриитальянское оценивание футбольной Фемиды, как по мне, объективнее, ведь тамошние респонденты видят больше матчей, арбитрированных тем или иным человеком в черном. Считаю, что Никола меньше склонен к эффектным жестам и действиям как на поле, так и за его пределами. К тому же, он на 11 лет моложе и является, как по мне, более современным человеком. Коллина в своей книге «Мои правила игры» (амбициозное название, кстати) пишет о так называемой «судейской проблеме», то есть о путях искоренения ошибок футбольных рефери следующее: «Лично я не верю в технологическое решение, т. е. путем установки на поле телевизионного аппарата». Написано это было в 2003 г., а ныне VAR стал частью футбола. В своих предсказаниях Пьерлуиджи ошибся.

3. Кумир 70-х: Серджо Гонелла (банковский менеджер, 1933, Асти, провинция Пьемонт – 2018, Асти, провинция Пьемонт)

Уникальность Гонеллы заключается в том, что он судил и финал Euro (в 1976 г.), и финал мундиаля (в 1978 г.). Кроме него, таким может похвастать разве что знаменитый швейцарский рефери Готфрид Динст, но у него реферирование этих двух финалов происходило в обратном порядке: сначала – мир, потом – Европа. На финал-1978 между аргентинцами и нидерландцами поначалу назначили израильского рефери Абрахама Кляйна, однако аргентинцы выказали ему недоверие. После этого на авансцену вышел Гонелла и отработал на высоком уровне, не поддавшись давлению трибун, с которых низвергались воистину девятивальные волны серпантина.

Говоря об арбитрах 1970-х, сразу думаешь о Гонелле – лучшем арбитре того времени. Ну, а болельщики киевского «Динамо» помнят итальянца по работе на первом матче за Суперкубок УЕФА-1975 в Мюнхене. Именно Гонелла указал на центр после нерядового индивидуального прохода Олега Блохина в том матче. Итальянец не пожалел желтой карточки и для самого Беккенбауэра – Кайзера Франца – за апелляцию. Желтая же карточка для Анатолия Конькова в той игре по нынешним временам была бы просто подарком судьбы, фол, чего скрывать, на красную, но Гонелла проявил в том эпизоде либерализм.

4. Преемник Коллины: Роберто Розетти (врач, родился в 1967 г. в Турине)

Уроженец Турина рос в Печетто-Торинезе – небольшой коммуне неподалеку от столицы итальянского машиностроения. В конце 2000-х гг. Розетти четыре раза подряд был признан лучшим арбитром серии А (как раз после доминирования Коллины пришло время Розетти). В 2008 г. Международная федерация футбольной истории и статистики наградила его титулом лучшего арбитра мира. В 2008 г. отсудил финал Euro между Германией и Испанией. На мундиале-2010 допустил результативную ошибку – засчитал гол аргентинцев в ворота мексиканцев, забитый из положения вне игры, и был отстранен от дальнейшего арбитража матчей чемпионата мира. В том же году решил завершить судейскую карьеру, сосредоточившись на административной работе в судейском корпусе. В начале 2010-х гг. некоторое время трудился во главе судейского корпуса в РФ (тамошние функционеры пошли украинским путем, назначив на высокий пост апеннинца).

Как арбитр Розетти запомнился украинцам работой на эпохальном матче «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Москва) в квалификации к Лиге чемпионов-2008/2009. Как по мне, провел игру небезошибочно (второй гол в исполнении Исмаэля Бангуры, может, и грешил офсайдом, в то же время, пару пенальти в ворота московских гостей не назначил). В целом, Розетти держал высокий уровень судейства в течение меньшего времени в сравнении с Риццоли, Коллиной и Гонеллой.

Getty Images/Global Images Ukraine

5. Мэр-гандболист: Кончетто Ло Белло (специалист по страхованию, 1924, Сиракуза – 1991, Сиракуза)

Уроженец Сиракузы неоднократно судил большие финалы. В частности, в 1966 г. арбитрировал второй финальный матч Кубка Ярмарок между «Сарагосой» и «Барселоной», а в 1974 г. работал на второй финальной игре Кубка УЕФА между «Фейенордом» и «Тоттенхэмом» (в весьма непростых условиях, кстати, ведь роттердамская публика вела себя вызывающе). В 1968 и 1970 гг. Ло Белло был арбитром главных матчей клубного евросезона – финала Кубка чемпионов между «Бенфикой» и МЮ (в присутствии свыше 92 000 зрителей на «Уэмбли») и между «Фейенордом» и «Селтиком» соответственно.

Кончетто стал прототипом главного героя итальянской кинокомедии «Арбитр», снятой в 1974 г. В постфутбольной жизни посвятил себя политике, исповедовал ценности христианских демократов, побеждал на выборах мэра Сиракузы, однако проработал на этом высоком посту лишь 5 месяцев. В течение 15-ти лет Ло Белло возглавлял Федерацию гандбола Италии.

Отечественному болельщику Ло Белло запомнился как главный судья полуфинала Eurо-1964 СССР – Дания и полуфинала мундиаля-1966 ФРГ – СССР. В крайне напряженном советско-западногерманском поединке Ло Белло удалил с поля Игоря Численко, чем, по мнению немалого числа обозревателей, во многом и повлиял на итог игры. Правильным ли было то решение? У каждого своя правда.

6. Сквернослов: Луиджи Аньолин (учитель физкультуры, 1943, Бассано дель Граппа, провинция Виченца – 2018, Рим)

Аньолин входил в список лучших арбитров мира во второй половине 1980-х и обслуживал в частности финал Кубка кубков-1987 между «Аяксом» и лейпцигским «Локомотивом», а также финал Кубка чемпионов-1988 между ПСВ и «Бенфикой». В течение 13-ти лет этот учитель физкультуры был арбитром ФИФА, а в 1990-е гг. арбитрировал и представительские футзальные соревнования.

Аньолин известен тем, что как-то во время туринского дерби нецензурно высказался в адрес нападающего «Ювентуса» Роберто Беттеги. Такое поведение подняло настоящую волну в прессе. Газетчики прозвали Аньолина «арбитр анти-«Юве», а самого рефери за брань дисквалифицировали на 4 месяца. Были и времена, когда Аньолин конфликтовал с Зеппом Блаттером (на мундиале-1990), с Национальной комиссией арбитров (из-за того, что носил бороду), с главой Ассоциации итальянских арбитров Антонио Матаррезе. Словом, Луиджи был тем еще ньюсмейкером. В новейшее время совмещал функционерскую деятельность в клубах («Рома», «Венеция», «Верона», «Перуджа», «Сиена») с политическим поприщем. Придерживался правоцентризма.

Нашим болельщикам запомнился как рефери матча за Суперкубок УЕФА в 1987 г. между киевским «Динамо» и «Стяуа», а также как арбитр феерической игры мундиаля-86 между сборными СССР и Венгрии. Тогда Аньолин 6 раз фиксировал взятие ворот венгров подопечными Валерия Лобановского. В 1983 г. судил отборочный матч чемпионата Европы в Хожуве между Польшей и СССР. Примечательно, что в обоих матчах советской сборной, на которых работал Аньолин, не было показано ни одной желтой карточки.

7. «Не либерал»: Даниэле Орсато (электрик, родился в 1975 г. в Монтеккьо Маджоре, провинция Виченца)

Орсато, вероятно, самый заметный из современных итальянских арбитров. Именно ему доверили обслуживать прошлогодний финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией». Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Орсато лучшим арбитром мира 2020 г. Отметили его в прошлом году и на родине, признав лучшим арбитром серии А. Судейский эксперт Мирослав Ступар называет Орсато «не либералом, принципиальным и дающим играть». О международном авторитете Орсато говорит в частности и такой факт: в свое время его приглашали в Румынию судить финал тамошнего Кубка.

Отечественному болельщику Орсато запомнился, прежде всего, как арбитр матча 1/8 финала на Euro-2020(2021). Маркуса Даниэльссона он удалил с поля за грубый фол на Артеме Беседине лишь после подсказки арбитра VAR Массимилиано Иррати.

8. Нарушитель гегемонии Коллины: Стефано Браски (коммерческий агент, родился в 1957 г. в Барберино-ди-Муджелло, регион Тоскана)

На рубеже столетий лишь Браски мог составить конкуренцию Коллине, так сказать, на рынке итальянских футбольных арбитров. И дважды в «эпоху Коллины» Браски признавали лучшим арбитром серии А. В профессиональном багаже Стефано – финал Кубка кубков 1998 г. между «Челси» и «Штутгартом» (кстати, вдохновившись, вероятно, судейством соотечественника, великолепно провел ту игру тогдашний лидер лондонцев Джанфранко Дзола) и финал Лиги чемпионов-2000 между «Реалом» и «Валенсией».

В 1997 г. Браски работал в Киеве на матче отбора к групповому этапу Лиги чемпионов между киевскими динамовцами и «Брондбю» и зафиксировал минимальную победу датчан. Правда, она не помогла гостям, ведь в Копенгагене в первой игре динамовцы выиграли с большей разницей в счете. И, конечно, как забыть первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов-1998/1999 «Реал» – «Динамо» (Киев) в Мадриде под надзором Стефано! Тогда киевляне и мадридцы обменялись голами. А в 2001 г. Браски работал в Киеве в присутствии 87 000 зрителей в матче плей-офф отбора к чемпионату мира-2002 Украина – Германия и зафиксировал ничью – 1:1.

9. Фигурант «Кальчополи»: Пьерлуиджи Пайретто (ветеринар, родился в 1952 г. в Турине)

В 1996 р. Пайретто обслуживал финальный матч Кубка кубков между ПСЖ и венским «Рапидом», в том же году работал на финале Euro Чехия – Германия. Как к арбитру в течение карьеры к нему не было претензий, ведь выполнял он свою работу профессионально и незаангажированно. А вот по окончании судейской карьеры он вляпался в скандал «Кальчополи». Его, европейского судейского функционера, обвиняли в постоянной телефонной связи с боссом «Юве» Лучано Моджи и согласовании арбитров на матчи «Старой Синьоры» в Лиге чемпионов. Приговор – отстранение Пайретто от футбола сроком на два с половиной года. Позднее к этому сроку добавили еще год.

Отечественные болельщики со стажем могут припомнить, что Пайретто входил в состав судейской бригады, обслуживавшей финал молодежного чемпионата Европы-1990 СССР – Югославия. Игру в Симферополе советская команда с Андреем Сидельниковым и Сергеем Шматоваленко в составе выиграла со счетом 3:1.

10. Союзник центра: Туллио Ланезе (полицейский, родился в 1947 г. в Мессине)

Наивысшим достижением Ланезе-арбитра стала работа на финале Кубка чемпионов 1991 г. между «Марселем» и «Црвеной Звездой». Там он продемонстрировал, собственно, свое мастерство как рефери. А вот как функционер Ланезе запятнал свою репутацию. Он стоял во главе Ассоциации итальянских арбитров, когда грянул скандал «Кальчополи». После этого вынужден был подать в отставку. Федеральный суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам заключения, но в дальнейшем этот приговор немного смягчили. Однако через несколько лет Ланезе оправдали, и он даже принимал участие от партии Союз центра в местных выборах на Сицилии.

Именно Ланезе обслуживал на победном для СССР олимпийском турнире в Сеуле в 1988 г. матч хозяев против подопечных Анатолия Бышовца (0:0).

***

Даже среди высококлассных судей с Апеннин встречаются противоречивые и не совсем чистые на руку фигуры. Целесообразна ли ставка нашей федерации именно на итальянскую судейскую школу? С уважением отношусь к Риццоли, но в ситуации, когда во главе одного из традиционных претендентов на чемпионство стоит итальянский тренер, назначение куратором украинского судейства соотечественника Де Дзерби, как по мне, – это решение, которое просто обречено на бурное обсуждение. Не знаю природы отношений между Риццоли и Де Дзерби, но в то же время знаю, что у клуба «Дженоа» поклонников из Украины нынче ого как много. Причина на поверхности – поддержка нашего соотечественника Андрея Шевченко, который не так давно заступил на пост алленаторе этой команды. На чьей стороне будут симпатии итальянца в зарубежном чемпионате, где одним из тренеров является его соотечественник?..

Алексей РЫЖКОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

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